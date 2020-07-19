У Росії тривають протести проти затримання губернатора Фургала: до акцій приєднався Далекий Схід
У Хабаровську та містах Далекого Сходу Росії відновилися протести проти затримання губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Вдень люди не проводили повномасштабний мітинг через спеку, тому вирішили зібратися ввечері за місцевим часом. Протести тривають вже дев’ятий день.
Нова хвиля протестів щодо Фургала
Тисячі людей вийшли на вулиці у Хабаровську, Владивостоці, Комсомольську-на-Амурі та Біробіджані. Вони ці акції не узгоджували з місцевою владою. Тому після них поліцейські затримали декілька активістів в Біробіджані та у Владивостоці. Крім того, уряд Приморського краю попередив, що на площі у Владивостоці пройде дезінфекція, передає "Радіо Свобода".
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Учасники протестів розгорнули плакати та скандують гасла на підтримку Фургала. У Владивостоці також заявляють про підтримку сусіднього регіону. Водночас тут на площі триває сільсько-господарський ярмарок, пише Інтерфакс.
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Акції щодо Фургала відновили в Хабаровську: дивіться відео
У Хабаровську початок акції був не дуже багатолюдним – зібралося приблизно 20 людей, а згодом їхня кількість почала зростати.
Зауважимо, що напередодні ФСБ заявила, що на мітингу в Хабаровську нібито готували теракт. Крім того, влада Хабаровського краю повідомила, що розглядає можливість повернення до жорсткого карантину.
За словами лідера ЛДПР Володимира Жиріновського, 20 липня Путін призначить нового голову Хабаровського краю, і найімовірніше він буде представником ліберал-демократів.
Дивіться відео протесту на підтримку сусіднього Хабаровського краю у Владивостоці
Хто такий Сергій Фургал і що відомо про його затримання
- Губернатору Хабаровського краю Сергію Фургалу – 50 років. За освітою він є лікарем. У 1999 році він пішов з лікарні і почав займатися бізнесом – торгував деревиною, був співвласником приватного охоронного підприємства.
- Прийшов Фургал в політику в 2005 році. Тоді його вперше обрали депутатом Законодавчої думи Хабаровського краю від ЛДПР. У цьому році він також став координатором Хабаровського регіонального відділення ЛДПР і займав цю посаду до 2011 року. В 2007 році його обрали депутатом Держдуми від ЛДПР.
- Фургал очолив Хабаровський край у 2018 році – сталося це після того, як він несподівано виграв вибори та обігнав тодішнього очільника регіону представника пропутінської"Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта. Зауважимо, що Фургал став одним із трьох опозиціонерів, які відібрали губернаторські крісла у кандидатів від "Єдиної Росії" під час тієї виборчої кампанії.
- У грудні 2019 року стало відомим, що Фургала викликали до Москви для надання свідчень щодо підприємства "Амурсталь". Було оприлюднено документ, згідно з яким Фургал, будучи депутатом Держдуми, став поручителем підприємства за банківським кредитом на 2 мільярди рублів.
- 9 липня в Хабаровську за підозрою в організації вбивств Фургала затримали. За даними слідства, він був організатором багатьох замахів на підприємців на території Хабаровського краю та Амурської області в 2004 і 2005 роках. Також у цій справі затримали двох депутатів Хабаровської крайової Думи.
- Максимальне покарання за статтею про вбивство – довічне ув'язнення. Термін давності за нею становить 15 років, тобто за злочинами 2004 він уже закінчився. Але рішення про застосування терміну давності залишається за судом: якщо за злочин передбачено довічне, суд має право все ж покарати людину тюремним терміном, але в цьому разі максимальний термін йому вже не загрожує.