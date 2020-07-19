У Хабаровську та містах Далекого Сходу Росії відновилися протести проти затримання губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Вдень люди не проводили повномасштабний мітинг через спеку, тому вирішили зібратися ввечері за місцевим часом. Протести тривають вже дев’ятий день.

Нова хвиля протестів щодо Фургала

Тисячі людей вийшли на вулиці у Хабаровську, Владивостоці, Комсомольську-на-Амурі та Біробіджані. Вони ці акції не узгоджували з місцевою владою. Тому після них поліцейські затримали декілька активістів в Біробіджані та у Владивостоці. Крім того, уряд Приморського краю попередив, що на площі у Владивостоці пройде дезінфекція, передає "Радіо Свобода".

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Учасники протестів розгорнули плакати та скандують гасла на підтримку Фургала. У Владивостоці також заявляють про підтримку сусіднього регіону. Водночас тут на площі триває сільсько-господарський ярмарок, пише Інтерфакс.

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Акції щодо Фургала відновили в Хабаровську: дивіться відео

У Хабаровську початок акції був не дуже багатолюдним – зібралося приблизно 20 людей, а згодом їхня кількість почала зростати.

Зауважимо, що напередодні ФСБ заявила, що на мітингу в Хабаровську нібито готували теракт. Крім того, влада Хабаровського краю повідомила, що розглядає можливість повернення до жорсткого карантину.

За словами лідера ЛДПР Володимира Жиріновського, 20 липня Путін призначить нового голову Хабаровського краю, і найімовірніше він буде представником ліберал-демократів.

Дивіться відео протесту на підтримку сусіднього Хабаровського краю у Владивостоці

Хто такий Сергій Фургал і що відомо про його затримання