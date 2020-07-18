У центрі російського Хабаровська 18 липня спалахнули нові масові протести на підтримку губернатора Сергія Фургала. Його заарештували за підозрою в організації вбивств і замахів на бізнесменів.

У центрі міста зібралися десятки тисяч людей. Про це повідомляє "Медуза". Цікаво Це жорстока помста Путіна, – Яковина про затримання губернатора Хабаровської області Що відомо про мітинг у Хабаровську Люди рухаються колоною по центральній вулиці міста. Вона вщерть заповнена протестувальниками.

Мітингувальники скандують: "Чесний суд" і "Фургал – наш вибір". Поліція супроводжує колону, але наразі не перешкоджає учасникам протесту.

До центру міста також рухається автоколона з учасниками акції з інших міст Хабаровського краю. Протести в Хабаровську: дивіться відео Ще одне відео з протестів у російському Хабаровську: На акції на захист Фургала вийшли також жителі інших російських міст. Зокрема, мітинги відбуваються у Владивостоці, а також в Комсомольську-на-Амурі. До теми "Ми тут – влада": у Хабаровську тривають акції щодо затримання губернатора Фургала – фото, відео Хто такий Сергій Фургал і чому люди вийшли на протести через нього Сергій Фургал з ЛДПР очолив Хабаровський край два роки тому – сталося це після того, як він несподівано виграв вибори та обігнав тодішнього очільника регіону представника пропутінської "Єдиної Росії".

Сам Фургал став одним із трьох опозиціонерів, які відібрали губернаторські крісла у кандидатів від "Єдиної Росії" під час тієї виборчої кампанії.

У грудні 2019 року Фургала викликали до Москви для надання свідчень щодо підприємства "Амурсталь". Було оприлюднено документ, згідно з яким Фургал, будучи депутатом Держдуми, став поручителем підприємства за банківським кредитом на 2 мільярди рублів.

9 липня в Хабаровську за підозрою в організації вбивств Фургала затримали.

Після цього в Хабаровську та інших містах Росії кожного дня відбуваються масові протести.