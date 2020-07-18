Массовые протесты в России: тысячи людей снова вышли на улицы Хабаровска – видео
В центре российского Хабаровска 18 июля вспыхнули новые массовые протесты в поддержку губернатора Сергея Фургала. Его арестовали по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов.
В центре города собрались десятки тысяч людей. Об этом сообщает "Медуза".
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Что известно о митинге в Хабаровске
- Люди движутся колонной по центральной улице города. Она до отказа заполнена протестующими.
- Митингующие скандируют: "Честный суд" и "Фургал – наш выбор". Полиция сопровождает колонну, но пока не препятствует протестующим.
- В центр города также движется автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.
Протесты в Хабаровске: смотрите видео
Еще одно видео с протестов в российском Хабаровске:
На акции в защиту Фургала вышли также жители других российских городов. В частности, митинги проходят во Владивостоке, а также в Комсомольске-на-Амуре.
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Кто такой Сергей Фургал и почему людей вышли на протесты из-за него
- Сергей Фургал из ЛДПР возглавил Хабаровский край два года назад – произошло это после того, как он неожиданно выиграл выборы и обогнал тогдашнего главу региона представителя пропутинской "Единой России".
- Сам Фургал стал одним из трех оппозиционеров, которые отобрали губернаторские кресла у кандидатов от "Единой России" во время той избирательной кампании.
- В декабре 2019 года Фургала вызвали в Москву для дачи показаний относительно предприятия "Амурсталь". Был обнародован документ, согласно которому Фургал, будучи депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия по банковскому кредиту на 2 миллиарда рублей.
- 9 июля в Хабаровске по подозрению в организации убийств Фургала задержали.
- После этого в Хабаровске и других городах России каждый день происходят массовые протесты.