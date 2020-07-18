В центре российского Хабаровска 18 июля вспыхнули новые массовые протесты в поддержку губернатора Сергея Фургала. Его арестовали по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов.

В центре города собрались десятки тысяч людей. Об этом сообщает "Медуза".

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Что известно о митинге в Хабаровске

Люди движутся колонной по центральной улице города. Она до отказа заполнена протестующими.

Митингующие скандируют: "Честный суд" и "Фургал – наш выбор". Полиция сопровождает колонну, но пока не препятствует протестующим.

В центр города также движется автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.

Протесты в Хабаровске: смотрите видео

Еще одно видео с протестов в российском Хабаровске:

На акции в защиту Фургала вышли также жители других российских городов. В частности, митинги проходят во Владивостоке, а также в Комсомольске-на-Амуре.

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Кто такой Сергей Фургал и почему людей вышли на протесты из-за него