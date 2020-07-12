"Мы здесь – власть": в Хабаровске продолжаются акции из-за задержания губернатора Фургала
В российском Хабаровске и еще в ряде городов края прошли акции протеста в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала. 12 июля люди митинговали фактически с самого утра и позднего вечера. Протесты проходят уже второй день подряд.
Митинги за Фургала в Хабаровске: что известно
Участие в акциях принимали более 1 тысячи человек. К, слову, накануне, по разным оценкам, протестовали от 10 до 35 тысяч. Причина протестов – недавний арест губернатора Сергея Фургала: его подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004 – 2005 годах. Об этом пишет "МБХ Медиа".
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12 июля митинги происходили как на центральных улицах города, так и возле здания администрации края. Кроме призывов в отношении задержанного губернатора, люди также критиковали действующую российскую власть. Протестующие, в частности, скандировали "Свободу", "Путина – в отставку", "Наш выбор, наш Фургал", "Мы – здесь власть". К слову, их поддерживали и водители машин, проезжавших мимо – по словам организаторов, сигналила почти каждая вторая машина.
Подобные акции также прошли в других городах Хабаровского края – к примеру в Комсомольске-на-Амуре собралось почти 500 человек. Также несколько сотен пришли поддержать Фургала в Амурске.
Первые задержания
В телеграм-каналах появились сообщения об обысках у пресс-секретаря Фургала – Надежды Томченко и о ее задержании. Однако в приемной главы региона сообщили, что такой информации у них нет. Сама Томченко не ответила на звонки и сообщения журналистов.
Информации о задержании протестующих пока нет.
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Кто такой Сергей Фургал и что известно о его задержании
- Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу – 50 лет. По образованию он является врачом. В 1999 году он ушел из больницы и начал заниматься бизнесом – торговал древесиной, был совладельцем частного охранного предприятия.
- Пришел Фургал в политику в 2005 году. Тогда его впервые избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. В этом году он также стал координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР и занимал эту должность до 2011 года. В 2007 году был избран депутатом Госдумы от ЛДПР.
- Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году – произошло это после того, как он неожиданно выиграл выборы и обогнал тогдашнего главу региона представителя пропутинской "Единой России" Вячеслава Шпорта. Заметим, что Фургал стал одним из трех оппозиционеров, которые отобрали губернаторские кресла у кандидатов от "Единой России" во время той избирательной кампании.
- В декабре 2019 года стало известным, что Фургала вызвали в Москву для дачи показаний по предприятию "Амурсталь". Был обнародован документ, согласно которому Фургал, будучи депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия по банковскому кредиту на 2 миллиарда рублей.
- 9 июля в Хабаровске по подозрению в организации убийств Фургала задержали. По данным следствия, он был организатором многих покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Также в этом деле задержали двух депутатов Хабаровской краевой Думы.
- Максимальное наказание по статье об убийстве – пожизненное заключение. Срок давности по ней составляет 15 лет, то есть относительно преступлений 2004 года он уже закончился. Но решение о применении срока давности остается за судом: если за преступление предусмотрено пожизненное, суд вправе все же наказать человека тюремным сроком, но в этом случае максимальный срок ему уже не грозит.