В российском Хабаровске и еще в ряде городов края прошли акции протеста в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала. 12 июля люди митинговали фактически с самого утра и позднего вечера. Протесты проходят уже второй день подряд.

Митинги за Фургала в Хабаровске: что известно

Участие в акциях принимали более 1 тысячи человек. К, слову, накануне, по разным оценкам, протестовали от 10 до 35 тысяч. Причина протестов – недавний арест губернатора Сергея Фургала: его подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004 – 2005 годах. Об этом пишет "МБХ Медиа".

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12 июля митинги происходили как на центральных улицах города, так и возле здания администрации края. Кроме призывов в отношении задержанного губернатора, люди также критиковали действующую российскую власть. Протестующие, в частности, скандировали "Свободу", "Путина – в отставку", "Наш выбор, наш Фургал", "Мы – здесь власть". К слову, их поддерживали и водители машин, проезжавших мимо – по словам организаторов, сигналила почти каждая вторая машина.

Подобные акции также прошли в других городах Хабаровского края – к примеру в Комсомольске-на-Амуре собралось почти 500 человек. Также несколько сотен пришли поддержать Фургала в Амурске.

Первые задержания

В телеграм-каналах появились сообщения об обысках у пресс-секретаря Фургала – Надежды Томченко и о ее задержании. Однако в приемной главы региона сообщили, что такой информации у них нет. Сама Томченко не ответила на звонки и сообщения журналистов.

Информации о задержании протестующих пока нет.

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