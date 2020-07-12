У російському Хабаровську та ще у низці міст краю відбулися акції протести на підтримку затриманого губернатора Сергія Фургала. 12липня люди мітингували фактично з самого ранку та пізнього вечора. Протести проходять вже другий день поспіль.

Мітинги за Фургала у Хабаровську: що відомо

Участь у акціях брала понад 1 тисяча людей. До, слова, напередодні, за різними оцінками, протестували від 10 до 35 тисяч. Причина протестів – нещодавній арешт губернатора Сергія Фургала: його підозрюють у замахах і організації вбивств кількох підприємців у 2004 – 2005 роках. Про це пише"МБХ Медіа".

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12 липня мітинги відбувалися як на центральних вулицях міста, так і біля будівлі адміністрації краю. Окрім закликів щодо затриманого губернатора, люди також критикували чинну російську владу. Протестувальники, зокрема, скандували "Свободу", "Путіна – у відставку", "Наш вибір, наш Фургал", "Ми – тут влада". До слова. Їх підтримували й водії машин, що проїздили повз – за словами організаторів, сигналила майже кожна друга машина.

Подібні акції також пройшли в інших містах Хабаровського краю – до прикладу в Комсомольску-на-Амурі зібралось майже 500 осіб. Також кілька сотень прийшли підтримати Фургала в Амурську.

Перші затримання

У телеграм-каналах з'явилися повідомлення про обшуки у прессекретаря Фургала – Надії Томченко та про її затримання. Однак у приймальні голови регіону повідомили, що такої інформації у них немає. Згодом сама Томченко зазначила, що її ніхто не затримував.

Інформації про затримання протестувальників поки немає.

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