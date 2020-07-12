"Ми тут – влада": у Хабаровську тривають акції щодо затримання губернатора Фургала – фото, відео
У російському Хабаровську та ще у низці міст краю відбулися акції протести на підтримку затриманого губернатора Сергія Фургала. 12липня люди мітингували фактично з самого ранку та пізнього вечора. Протести проходять вже другий день поспіль.
Мітинги за Фургала у Хабаровську: що відомо
Участь у акціях брала понад 1 тисяча людей. До, слова, напередодні, за різними оцінками, протестували від 10 до 35 тисяч. Причина протестів – нещодавній арешт губернатора Сергія Фургала: його підозрюють у замахах і організації вбивств кількох підприємців у 2004 – 2005 роках. Про це пише"МБХ Медіа".
Що відбувалося напередодні У Росії десятки тисяч протестувальників скандували за відставку Путіна: відео
12 липня мітинги відбувалися як на центральних вулицях міста, так і біля будівлі адміністрації краю. Окрім закликів щодо затриманого губернатора, люди також критикували чинну російську владу. Протестувальники, зокрема, скандували "Свободу", "Путіна – у відставку", "Наш вибір, наш Фургал", "Ми – тут влада". До слова. Їх підтримували й водії машин, що проїздили повз – за словами організаторів, сигналила майже кожна друга машина.
Подібні акції також пройшли в інших містах Хабаровського краю – до прикладу в Комсомольску-на-Амурі зібралось майже 500 осіб. Також кілька сотень прийшли підтримати Фургала в Амурську.
Перші затримання
У телеграм-каналах з'явилися повідомлення про обшуки у прессекретаря Фургала – Надії Томченко та про її затримання. Однак у приймальні голови регіону повідомили, що такої інформації у них немає. Згодом сама Томченко зазначила, що її ніхто не затримував.
Інформації про затримання протестувальників поки немає.
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Хто такий Сергій Фургал і що відомо про його затримання
- Губернатору Хабаровського краю Сергію Фургалу – 50 років. За освітою він є лікарем. У 1999 році він пішов з лікарні і почав займатися бізнесом – торгував деревиною, був співвласником приватного охоронного підприємства.
- Прийшов Фургал в політику в 2005 році. Тоді його вперше обрали депутатом Законодавчої думи Хабаровського краю від ЛДПР. У цьому році він також став координатором Хабаровського регіонального відділення ЛДПР і займав цю посаду до 2011 року. В 2007 році його обрали депутатом Держдуми від ЛДПР.
- Фургал очолив Хабаровський край у 2018 році – сталося це після того, як він несподівано виграв вибори та обігнав тодішнього очільника регіону представника пропутінської"Єдиної Росії" В'ячеслава Шпорта. Зауважимо, що Фургал став одним із трьох опозиціонерів, які відібрали губернаторські крісла у кандидатів від "Єдиної Росії" під час тієї виборчої кампанії.
- У грудні 2019 року стало відомим, що Фургала викликали до Москви для надання свідчень щодо підприємства "Амурсталь". Було оприлюднено документ, згідно з яким Фургал, будучи депутатом Держдуми, став поручителем підприємства за банківським кредитом на 2 мільярди рублів.
- 9 липня в Хабаровську за підозрою в організації вбивств Фургала затримали. За даними слідства, він був організатором багатьох замахів на підприємців на території Хабаровського краю та Амурської області в 2004 і 2005 роках. Також у цій справі затримали двох депутатів Хабаровської крайової Думи.
- Максимальне покарання за статтею про вбивство – довічне ув'язнення. Термін давності за нею становить 15 років, тобто за злочинами 2004 він уже закінчився. Але рішення про застосування терміну давності залишається за судом: якщо за злочин передбачено довічне, суд має право все ж покарати людину тюремним терміном, але в цьому разі максимальний термін йому вже не загрожує.