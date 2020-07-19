В России протесты против задержания губернатора Фургала: присоединился Дальний восток
В Хабаровске и городах Дальнего Востока России возобновились протесты против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Днем люди не проводили полномасштабный митинг из-за жары, поэтому решили собраться вечером по местному времени. Протесты продолжаются уже девятый день.
Новая волна протестов Фургала
Тысячи людей вышли на улицы в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Они эти акции не согласовывали с местными властями. Поэтому после них полицейские задержали несколько активистов в Биробиджане и во Владивостоке. Кроме того, правительство Приморского края предупредило, что на площади во Владивостоке пройдет дезинфекция, передает "Радио Свобода".
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Участники протестов развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку Фургала. Во Владивостоке также заявляют о поддержке соседнего региона. В то же время здесь на площади продолжается сельско-хозяйственный ярмарка, пишет Интерфакс.
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Акции по поводу Фургала возобновили в Хабаровске: смотрите видео
В Хабаровске начало акции было не очень многолюдным – собралось примерно 20 человек, а впоследствии их количество начало расти.
Заметим, что накануне ФСБ заявила, что на митинге в Хабаровске якобы готовили теракт. Кроме того, власти Хабаровского края сообщили, что рассматривают возможность возвращения к жесткому карантину.
По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 20 июля Путин назначит нового главу Хабаровского края, и вероятнее всего он будет представителем либерал-демократов.
Смотрите видео протеста в поддержку соседнего Хабаровского края во Владивостоке
Кто такой Сергей Фургал и что известно о его задержании
- Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу – 50 лет. По образованию он является врачом. В 1999 году он ушел из больницы и начал заниматься бизнесом – торговал древесиной, был совладельцем частного охранного предприятия.
- Пришел Фургал в политику в 2005 году. Тогда его впервые избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. В этом году он также стал координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР и занимал эту должность до 2011 года. В 2007 году его избрали депутатом Госдумы от ЛДПР.
- Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году – произошло это после того, как он неожиданно выиграл выборы и обогнал тогдашнего главу региона представителя пропутинской "Единой России" Вячеслава Шпорта. Заметим, что Фургал стал одним из трех оппозиционеров, которые отобрали губернаторские кресла у кандидатов от "Единой России" во время той избирательной кампании.
- В декабре 2019 года стало известно, что Фургала вызвали в Москву для дачи показаний относительно предприятия "Амурсталь". Был обнародован документ, согласно которому Фургал, будучи депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия по банковскому кредиту на 2 миллиарда рублей.
- 9 июля в Хабаровске по подозрению в организации убийств Фургала задержали. По данным следствия, он был организатором многих покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Также по этому делу задержали двух депутатов Хабаровской краевой Думы.
- Максимальное наказание по статье об убийстве – пожизненное заключение. Срок давности по ней составляет 15 лет, то есть по преступлениям 2004 он уже закончился. Но решение о применении срока давности остается за судом: если за преступление предусмотрено пожизненное, суд имеет право наказать человека тюремным сроком, но в этом случае максимальный срок ему уже не грозит.