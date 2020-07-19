В Хабаровске и городах Дальнего Востока России возобновились протесты против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Днем люди не проводили полномасштабный митинг из-за жары, поэтому решили собраться вечером по местному времени. Протесты продолжаются уже девятый день.

Новая волна протестов Фургала

Тысячи людей вышли на улицы в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Они эти акции не согласовывали с местными властями. Поэтому после них полицейские задержали несколько активистов в Биробиджане и во Владивостоке. Кроме того, правительство Приморского края предупредило, что на площади во Владивостоке пройдет дезинфекция, передает "Радио Свобода".

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Участники протестов развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку Фургала. Во Владивостоке также заявляют о поддержке соседнего региона. В то же время здесь на площади продолжается сельско-хозяйственный ярмарка, пишет Интерфакс.

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Акции по поводу Фургала возобновили в Хабаровске: смотрите видео

В Хабаровске начало акции было не очень многолюдным – собралось примерно 20 человек, а впоследствии их количество начало расти.

Заметим, что накануне ФСБ заявила, что на митинге в Хабаровске якобы готовили теракт. Кроме того, власти Хабаровского края сообщили, что рассматривают возможность возвращения к жесткому карантину.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 20 июля Путин назначит нового главу Хабаровского края, и вероятнее всего он будет представителем либерал-демократов.

Смотрите видео протеста в поддержку соседнего Хабаровского края во Владивостоке

Кто такой Сергей Фургал и что известно о его задержании