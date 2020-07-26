Известный прокремлевский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев снова увидел "украинский след" в российских протестах. На этот раз речь идет о массовых митингах в российском Хабаровске.

Владимир Соловьев в своем телеграмм-канале заявил, что к митингам в Хабаровске причастны украинские активисты.

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Где Соловьев увидел в Хабаровске "украинских провокаторов"

Он считает, что активисты из Украины якобы начали "информационную кампанию" с целью развала Российской Федерации. По мнению Соловьева, украинцы "разожгли акцию" в Хабаровске, жители которого уже вторую неделю выходят на многотысячные митинги.

Сам он ссылается на какие-то четыре комментария из соцсетей, среди которых якобы были призывы – "Хабаровск – это Украина".

Кроме того, в ход пошла традиционная для кремлевской пропаганды манипуляция историческими фактами, а также упоминания о большой украинской диаспоре в этом регионе.

Что известно о диаспоре украинцев в Хабаровске

Хабаровск в 1917-1922 годах был ключевым центром "Новой Украины" – сопоставимой по площади европейской Украины. Здесь действовала мощная украинская община, школы, кооперация. Издавались украинские газеты и даже формировались части украинской армии. А в 1930-х годах Хабаровск стал центром украинизации Дальнего Востока.

Сам город основал в 1858 году украинец Яков Дьяченко (он же основал еще около 30 населенных пунктов на Дальнем Востоке). Об этом говорится в материале "Исторической правды" – "Хабаровск – дух свободы Новой Украины".

(он же основал еще около 30 населенных пунктов на Дальнем Востоке). Об этом говорится в материале "Исторической правды" – "Хабаровск – дух свободы Новой Украины". В 2008 году, по случаю 150-летия города, в самом центре, на улице Тараса Шевченко, жители Хабаровска открыли ему памятник. Бронзовый, в полный рост.

Украинские историки не сомневаются, что среди протестующих в современном Хабаровске есть не только внуки и правнуки украинских переселенцев, но также потомки сосланных в Хабаровский край бандеровцев. Вероятно это и вызывает такую ​​ярость в кремлевских пропагандистов.



Хабаровская Украинская Община на первомайской демонстрации в 1917 году/ Фото ИП

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Протесты в Хабаровске: что нужно знать

В российском Хабаровске и других городах Дальнего Востока уже более двух недель продолжаются масштабные акции протеста. Люди требуют освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Митинг 25 июля уже назвали самым массовым. По разным оценкам там собралось от 60 до 90 тысяч человек. Хабаровские протестующие требуют также отставки Владимира Путина, называя его в своих лозунгах "царем".

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и доставили в Москву 9 июля. Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушении на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Где расположен Хабаровск: