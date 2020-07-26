"Хабаровск – это Украина": пропагандист Соловьев обвинил украинцев в протестах в РФ
Известный прокремлевский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев снова увидел "украинский след" в российских протестах. На этот раз речь идет о массовых митингах в российском Хабаровске.
Владимир Соловьев в своем телеграмм-канале заявил, что к митингам в Хабаровске причастны украинские активисты.
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Где Соловьев увидел в Хабаровске "украинских провокаторов"
Он считает, что активисты из Украины якобы начали "информационную кампанию" с целью развала Российской Федерации. По мнению Соловьева, украинцы "разожгли акцию" в Хабаровске, жители которого уже вторую неделю выходят на многотысячные митинги.
Сам он ссылается на какие-то четыре комментария из соцсетей, среди которых якобы были призывы – "Хабаровск – это Украина".
Кроме того, в ход пошла традиционная для кремлевской пропаганды манипуляция историческими фактами, а также упоминания о большой украинской диаспоре в этом регионе.
Что известно о диаспоре украинцев в Хабаровске
- Хабаровск в 1917-1922 годах был ключевым центром "Новой Украины" – сопоставимой по площади европейской Украины. Здесь действовала мощная украинская община, школы, кооперация. Издавались украинские газеты и даже формировались части украинской армии. А в 1930-х годах Хабаровск стал центром украинизации Дальнего Востока.
- Сам город основал в 1858 году украинец Яков Дьяченко (он же основал еще около 30 населенных пунктов на Дальнем Востоке). Об этом говорится в материале "Исторической правды" – "Хабаровск – дух свободы Новой Украины".
- В 2008 году, по случаю 150-летия города, в самом центре, на улице Тараса Шевченко, жители Хабаровска открыли ему памятник. Бронзовый, в полный рост.
- Украинские историки не сомневаются, что среди протестующих в современном Хабаровске есть не только внуки и правнуки украинских переселенцев, но также потомки сосланных в Хабаровский край бандеровцев. Вероятно это и вызывает такую ярость в кремлевских пропагандистов.
Хабаровская Украинская Община на первомайской демонстрации в 1917 году/ Фото ИП
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Протесты в Хабаровске: что нужно знать
- В российском Хабаровске и других городах Дальнего Востока уже более двух недель продолжаются масштабные акции протеста. Люди требуют освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
- Митинг 25 июля уже назвали самым массовым. По разным оценкам там собралось от 60 до 90 тысяч человек. Хабаровские протестующие требуют также отставки Владимира Путина, называя его в своих лозунгах "царем".
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и доставили в Москву 9 июля. Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушении на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
Где расположен Хабаровск: