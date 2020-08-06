У російському Хабаровську впродовж місяця щодня відбуваються акції протесту на підтримку заарештованого губернатора Сергія Фургала. Напередодні на шляху колони мітингарів залишили відкритими люки каналізаційних стоків.

Незвичний спосіб боротьби з протестувальниками

Зазвичай хабаровські протестувальники йдуть проїжджою частиною, попри те, що ці акції місцева влада не погоджує. Одна з таких акцій пройшла 5 серпня. Під час неї мітингувальники вкотре вигукували гасла: "Я, ми, Сергій Фургал", "Путіна – у відставку", "Нам Фургаа надію дав, Дегтярьов її відняв", "Ми йдемо по калюжах, Путін нам не потрібен", передає інформаційна агенція Znak.

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Коли колона рушила проїжджою частиною з машини даїшників у гучномовець протестувальників попросили переміститися на тротуар. Проте люди не послухалися. Жодних санкцій до них правоохоронці не застосували.

Трохи пізніше виявилося, що на шляху проходження колони невідомі відкрили каналізаційні люки на проїжджій частині. Один із мітингувальників навіть провалився, але повністю впасти в люк йому не дали, підхопивши за руки. За словами очевидців, подібні "диверсії" влаштовуються не вперше.



У Хабаровську на шляху мітингувальників відкрили стічні люки / Фото: Znak

Про відкриті люки учасники акції розповіли правоохоронцям. Ті пообіцяли на це відреагувати.

Імовірно, що з допомогою відкритих люків влада вирішила боротися з мітингами. Адже через масовість акцій і небажання спровокувати ще більше невдоволення звичайна схема – ОМОН і автозак – буде недоречною.

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Протести в Хабаровську: коротко