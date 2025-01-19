Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, которая была на месте происшествия. Присутствующие на акции граждане в очередной раз призвали способствовать возвращению наших военнопленных на родину.

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Что было на акции поддержки военнопленных в Киеве

На акцию, что на этот раз была в районе станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, собрались родные и собратья военнопленных.

Также там были и просто неравнодушные граждане, которые хотят привлечь внимание к тому факту, что еще много наших людей остается в российском плену.



В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук

В руках украинцев были плакаты, на которых было написано: "Я голос пленных, а ты?", "Free Azov", "Пленные должны быть освобождены уже", "Цена твоей жизни – их ад ежедневно", "Молчание убивает" и тому подобное.



Люди напоминают, что много наших военных до сих пор находится в плену в России / Фото Валентины Полищук

Известно, что акция прошла на пересечении Лыбедской площади с улицами Антоновича и Большая Васильковская. Автомобили, что приезжали мимо людей с плакатами, сигналили в знак поддержки.



Акция состоялась возле станции метро "Лыбедская" / Фото Валентины Полищук

На мероприятии было много людей, которые ходят на подобные акции в украинской столице еженедельно. Участники отмечали, что стоят за каждого нашего военного и гражданина, который до сих пор находится во вражеском плену.

Как прошла акция Free Azovstal Defenders в Киеве 19 января / Фото Валентины Полищук

К слову, Владимир Зеленский рассказывал, что за 2024 год наше государство вернуло из российского плена 1 358 украинцев. Среди них были как военнослужащие, так и гражданские.