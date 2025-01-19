Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, яка була на місці події. Присутні на акції громадяни вкотре закликали сприяти поверненню наших військовополонених на батьківщину.

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Що було на акції підтримки військовополонених у Києві

На акцію, що цього разу була в районі станції метро "Либідська" поблизу торгівельно-розважального центру Ocean Plaza, зібралися рідні та побратими військовополонених.

Також там були й просто небайдужі громадяни, які хочуть привернути увагу до того факту, що ще багато наших людей залишається в російському полоні.



У Києві пройшла акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук

У руках українців були плакати, на яких було написано: "Я голос полонених, а ти?", "Free Azov", "Полонені мають бути звільнені вже", "Ціна твого життя – їх пекло щодня", "Мовчання вбиває" тощо.



Люди нагадують, що багато наших військових досі перебуває в полоні в Росії / Фото Валентини Поліщук

Відомо, що акція пройшла на перетині Либідської площі з вулицями Антоновича та Велика Васильківська. Автомобілі, що приїжджали повз людей з плакатами, сигналили на знак підтримки.



Акція відбулася біля станції метро "Либідська" / Фото Валентини Поліщук

На заході було багато людей, які ходять на подібні акції в українській столиці щотижня. Учасники зазначали, що стоять за кожного нашого військового та громадянина, який і досі перебуває у ворожому полоні.

Як пройшла акція Free Azovstal Defenders у Києві 19 січня / Фото Валентини Поліщук

До слова, Володимир Зеленський розповідав, що за 2024 рік наша держава повернула з російського полону 1 358 українців. Серед них були як військовослужбовці, так і цивільні.