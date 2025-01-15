Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение СБУ. Это первый обмен в новом году. Дмитрий Лубинец ранее говорил, что в 2025 году обмены могут стать постоянными – по крайней мере такова договоренность с Россией.

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Кадры освобождения из плена 15 января от СБУ

На видео хорошо заметно, что некоторые бойцы передвигаются на костылях, у некоторых перевязаны руки. В кадре много машин скорых, медики сразу взялись помогать освобожденным.

Смотрите видео освобождения бойцов из российского плена

15 января Украина и Россия осуществили репатриацию тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,

– сообщили в СБУ.

Там подчеркнули: работают, чтобы вернуть из плена каждого, как это поручил президент. Ведь жизнь каждого украинца – наивысшая ценность.

15 января из плена вернулись защитники Мариуполя, "Азовстали", Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины, а также гражданский. Владимир Зеленский заявил, что некоторые из защитников потеряли зрение, имеют ампутированные конечности, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Военные болеют туберкулезом, онкологией, имеют гангрену.