Среди возвращенных есть один гражданский, которого оккупанты захватили в Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Возвращение военнопленных

Это "долгожданное и чрезвычайно важное событие" стало возможным благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, украинских переговорщиков и поддержке международных партнеров ОАЭ.

Далее в приоритете – предоставление вернувшимся необходимого спектра медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация,

– отметил омбудсмен.

Он также заявил, что в Украине помнят обо всех, кто до сих пор находится в плену, и продолжают прилагать все усилия для их возвращения.

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Президент Украины также подчеркнул, что каждый из освобожденных получит всю необходимую медицинскую помощь. Владимир Зеленский поблагодарил организационную команду и Объединенные Арабские Эмираты за содействие.