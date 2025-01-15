Серед повернутих є один цивільний, якого окупанти захопили на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Дивіться також Боронили найважчі напрямки: кого вдалося повернути додому у рамках обміну полоненими

Повернення військовополонених

Це "довгоочікувана і надзвичайно важлива подія" стала можливою завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, українських перемовників та підтримці міжнародних партнерів ОАЕ.

Далі у пріоритеті – надання повернутим необхідний спектр медичної допомоги, виконання операцій та реабілітація,

– зазначив омбудсман.

Він також наголосив, що в Україні пам’ятають про всіх, хто досі перебуває в полоні, і продовжують докладати всіх зусиль для їхнього повернення.

Перші кадри звільнених з полону на рідній землі: дивитися фото

Фото опублікували омбудсман Дмитро Лубінець, Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Президент України також наголосив, що кожен зі звільнених отримає всю необхідну медичну допомогу. Він подякував організаційній команді та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння.