Акция на Банковой / Фото Андрея Костюка для 24 канала

В Киеве под стенами Офиса Президента 27 июля проходит акция против всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, установленного накануне. Более сотни человек собрались, чтобы выразить свой протест Владимиру Зеленскому.