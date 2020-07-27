Россия – оккупант: под Офисом Президента митингуют против перемирия с боевиками – фото
В Киеве под стенами Офиса Президента 27 июля проходит акция против всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, установленного накануне. Более сотни человек собрались, чтобы выразить свой протест Владимиру Зеленскому.
Акция проходит под лозунгом "Наша армия – миру гарант, а Россия – оккупант". Организаторами традиционно выступило "Движение сопротивления капитуляции", сообщает 24 канал.
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Что известно об акции и какие требования у протестующих
- Акция проходит мирно. Сейчас собралось более сотни активистов. Полицейских немного, они проверяют людей, перед тем как впустить под стены Офиса Президента на Банковой.
- Организаторы говорят, что из-за якобы запрета открывать огонь украинские военные стали "мишенью" для пророссийских оккупантов. Там также говорится, что Украину якобы лишили права вести разведывательную деятельность.
- Также люди, которые пришли под ОП считают, что Россия фактически превращается в наблюдателя, а Украину заставят договариваться с боевиками.
- Участники акции отмечают, что вышли на протест, чтобы донести президенту Владимиру Зеленскому, что он должен "остановиться", поскольку своим решением о перемирии он якобы "обезоружил" украинскую армию.
Акция на Банковой / Фото Андрея Костюка для 24 канала
Смотрите видео с митинга под стенами Офиса Президента:
Прекращение огня на Донбассе с 27 июля: главное
- Оно заработало с 00:01 27 июля. В то же время уже ночью боевики его нарушили.
- Президент Владимир Зеленский и западные партнеры Украины надеются, что новое перемирие "должно заработать на этот раз". Хотя предыдущие такие шаги заканчивались, как правило, ничем.
- 26 июля глава украинского государства даже поговорил с Путиным. Тот вроде бы согласился на прекращение огня.
- Принципиальной разницей на этот раз является наказание за срыв перемирия. Для того, чтобы подтвердить соблюдение перемирия со стороны украинских войск, на боевых позициях планировали разместить украинских миротворцев, а на линии разграничения – СМИ.
- Еще перед самым началом перемирия боевики устроили провокацию, чтобы его сорвать. Для этого они дистанционно заложили мины из ручных противотанковых гранатометов.