Глава Минобороны Андрей Таран заявил, что полное прекращение огня на Донбассе возможно лишь при условии соблюдения принципов подписанного соглашения. Он заверил, что ВСУ будут действовать в соответствии с международными миротворческими практиками.

Вооруженные силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Что Таран рассказал об условиях прекращения огня с 27 июля

Глава Минобороны отметил, что прекращение огня не избавляет украинских военных, в случае нарушения договоренностей оккупантами, отвечать им. В частности, речь идет не только о наступательных действиях боевиков, но и о провокации, диверсии или уничтожении инфраструктуры.

Он отметил, что ВСУ готовы дать надлежащий отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генштабом созданы дополнительные резервы.

По его словам, в эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля, заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности Украины.

Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа,

– заверил министр обороны.

Что известно о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Новый режим прекращения огня на Донбассе заработает с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.

Несмотря на то, что все предыдущие перемирия всегда срывались пророссийскими боевиками, президент Владимир Зеленский считает, что на этот раз "точно должно заработать".

Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.

Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал соблюдать договоренности.

Что конкретно предусматривает соглашение – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографиика 24 канала