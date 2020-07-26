Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що повне припинення вогню на Донбасі можливе лише за умови дотримання принципів підписаної угоди. Він запевнив, що ЗСУ діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик.

Збройні сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

До теми ЗСУ готові дати відсіч, – Хомчак про підготовку до припинення вогню

Що Таран розповів про умови припинення вогню з 27 липня

Глава Міноборони зазначив, що припинення вогню не позбавляє українських військових, у разі порушення домовленостей окупантами, відповідати їм. Зокрема, мовиться не лише про наступальні дії бойовиків, а й про провокації, диверсії чи знищення інфраструктури.

Він наголосив, що ЗСУ готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого Генштабом створено додаткові резерви.

За його словами, в ефективній реалізації домовленостей, що набирають чинності з 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності України.

Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога,

– запевнив міністр оборони.

Що відомо про припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Новий режим припинення вогню на Донбасі запрацює з 27 липня о 00:01, тобто в ніч на понеділок.

Попри те, що всі попередні перемир'я завжди зривались проросійьскими бойовиками, президент Володимир Зеленський вважає, що цього разу "точно має запрацювати".

Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.

Рішення погоджене Україною та Росією та підтримане ОБСЄ. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав дотримуватися домовленостей.

Що конкретно передбачає угода – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографііка 24 каналу