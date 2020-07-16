Всех, кого задержали на акции протеста в центре Москвы, отпустили из московского отделения внутренних дел. Как известно, россияне выступали против поправок в Конституцию РФ.

Людей отпустили примерно в 7:00 в четверг, 16 июля 2020 года. Однако с одним требованием – обязательстве о явке, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

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По словам адвоката, большинство задержанных находились в отделе всю ночь. Однако протоколы на них не составили. Эйсмонт рассказала, что с коллегой приехала на место ориентировочно в 22:00, однако правоохранители тогда объявили план "Крепость".

"К подзащитным мы не попали. При задержании было отмечено, что в органы внутренних дел их доставляют для составления протокола", – отметила адвокат.

► Что известно об акции протеста

МВД России сообщало, что на акции задержали 132 участника. Это случилось в центре Москвы вечером 15 июля. В этот день прошли акции в Москве и Петербурге. Люди выражали недовольство итогами голосования за поправки в Конституцию РФ.

Протест против поправок к Конституции РФ / Фото DW

► Как задерживали протестующих

В Москве россияне протестовали на Пушкинской площади. Позже люди пошли к Цветному бульвару, именно тогда полицейские начали их задерживать. Как сообщали журналисты, людей стали жестоко заталкивать в полицейские автозаки. Известно даже о нескольких раненых. Их избили силовики из ОМОНа. Стоит отметить, что правоохранители не чурались применять силу к активистам.



Задержание протестующих в Москве / Фото Медуза