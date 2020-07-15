"Долой царя": в Москве и Петербурге сотни людей собрались прогонять Путина – видео, фото
В Санкт-Петербурге и Москве 15 июля проходят массовые акции против поправок к конституции РФ и обнуления сроков Путина. Правоохранители начинают задерживать людей.
Как сообщает издание Znak, в акциях в Петербурге принимают участие несколько сотен человек. Более 600 активистов собрались и в Москве.
К теме В России десятки тысяч протестующих скандировали за отставку Путина: видео
Что известно об акциях против Путина в российских городах
- Участники стоят в очереди, чтобы поставить подпись для обжалования голосования по поправкам к конституции РФ.
- Очередь из желающих поставить подпись растянулась на 500 метров, количество активистов растет. Часть тех, кто пришел, пытаются организовать пикеты, однако их предупреждают сотрудники полиции о недопустимости проведения публичных акций.
- Часть собравшихся на Пушкинской площади в Москве скандирует лозунги "Россия будет свободной", "Путин вор", "Долой царя", "Хабаровск" и "Путин, уходи".
СМИ сообщают, что в Петербурге двое полицейских в форме поставили подписи под иском с требованием отменить голосование по поправкам. Толпа им аплодировала.
Митинг в Петербурге: смотрите видео
В Петербурге полиция попыталась задержать гражданского активиста Павла Чупрунова, который проводит сбор подписей в довольно интересных штанах, но задерживать его не за что, а раздевать его они не имеют права.
Смотрите видео по акции в Москве:
Интересно Массовые аресты в России: Путин оказался в сложной ситуации
Поправки к российской конституции: что известно
- С 25 июня по 1 июля россияне голосовали за поправки к конституции РФ.
- Одним из главных пунктов является "обнуление" президентских сроков. Это позволит Путину оставаться у власти до 2036 года.
- По официальным данным, поправки поддержали 78% россиян, против выступили 21%.
- Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.
- Компания "НЕТ!" обнародовала результаты экзит-полов: в Москве за поправки проголосовали 44,91%, против – 54,89%, в Петербурге за – 36,69%, а против – 63,07%.