В Санкт-Петербурге и Москве 15 июля проходят массовые акции против поправок к конституции РФ и обнуления сроков Путина. Правоохранители начинают задерживать людей.

Как сообщает издание Znak, в акциях в Петербурге принимают участие несколько сотен человек. Более 600 активистов собрались и в Москве.

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Участники стоят в очереди, чтобы поставить подпись для обжалования голосования по поправкам к конституции РФ.

Очередь из желающих поставить подпись растянулась на 500 метров, количество активистов растет. Часть тех, кто пришел, пытаются организовать пикеты, однако их предупреждают сотрудники полиции о недопустимости проведения публичных акций.

Часть собравшихся на Пушкинской площади в Москве скандирует лозунги "Россия будет свободной", "Путин вор", "Долой царя", "Хабаровск" и "Путин, уходи".

СМИ сообщают, что в Петербурге двое полицейских в форме поставили подписи под иском с требованием отменить голосование по поправкам. Толпа им аплодировала.

Митинг в Петербурге: смотрите видео

В Петербурге полиция попыталась задержать гражданского активиста Павла Чупрунова, который проводит сбор подписей в довольно интересных штанах, но задерживать его не за что, а раздевать его они не имеют права.

Смотрите видео по акции в Москве:

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