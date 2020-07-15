"Геть царя": у Москві та Петербурзі сотні людей зібрались проганяти Путіна – відео, фото
У Санкт-Петербурзі та Москві 15 липня проходять масові акції проти поправок до конституції РФ та обнулення термінів Володимира Путіна. Правоохоронці починають затримувати людей.
Як повідомляє видання Znak, в акціях у Петербурзі участь беруть кілька сотень людей. Понад 600 активістів зібралось і в Москві.
До теми У Росії десятки тисяч протестувальників скандували за відставку Путіна: відео
Що відомо про акції проти Путіна в російських містах
- Учасники стоять в черзі, щоб поставити підпис для оскарження голосування щодо поправок до конституції РФ.
- Черги з охочих поставити підпис розтягнулася на 500 метрів, кількість активістів зростає. Частина тих, хто прийшов намагаються організувати пікети, проте їх попереджають співробітники поліції про неприпустимість проведення публічних акцій.
- Частина присутніх на Пушкінській площі в Москві скандує гасла "Росія буде вільною", "Путін злодій", "Долой царя", "Хабаровськ" і "Путін, йди".
ЗМІ повідомляють, що в Петербурзі двоє поліцейських у формі поставили підписи під позовом з вимогою скасувати голосування по поправках. Натовп їм аплодував.
Мітинг в Петербурзі: дивіться відео
У Петербурзі поліція спробувала затримати громадянського активіста Павла Чупрунова, який проводить збір підписів в доволі цікавих штанах.
Дивіться відео з акції в Москві:
Цікаво Масові арешти в Росії: Путін опинився в складній ситуації
Поправки до російської конституції: що відомо
- З 25 червня по 1 липня росіяни голосували за поправки до конституції РФ.
- Одним з головних пунктів є "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.
- За офіційними даними, поправки підтримали 78% росіян, проти виступили 21%.
- Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.
- Компанія "НЕТ!" оприлюднила власні результати екзит-полів: у Москві за поправки проголосували 44,91%, проти – 54,89%; у Петербурзі за – 36,69%, а проти – 63,07%.