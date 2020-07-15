У Санкт-Петербурзі та Москві 15 липня проходять масові акції проти поправок до конституції РФ та обнулення термінів Володимира Путіна. Правоохоронці починають затримувати людей.

Як повідомляє видання Znak, в акціях у Петербурзі участь беруть кілька сотень людей. Понад 600 активістів зібралось і в Москві.

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Учасники стоять в черзі, щоб поставити підпис для оскарження голосування щодо поправок до конституції РФ.

Черги з охочих поставити підпис розтягнулася на 500 метрів, кількість активістів зростає. Частина тих, хто прийшов намагаються організувати пікети, проте їх попереджають співробітники поліції про неприпустимість проведення публічних акцій.

Частина присутніх на Пушкінській площі в Москві скандує гасла "Росія буде вільною", "Путін злодій", "Долой царя", "Хабаровськ" і "Путін, йди".

ЗМІ повідомляють, що в Петербурзі двоє поліцейських у формі поставили підписи під позовом з вимогою скасувати голосування по поправках. Натовп їм аплодував.

Мітинг в Петербурзі: дивіться відео

У Петербурзі поліція спробувала затримати громадянського активіста Павла Чупрунова, який проводить збір підписів в доволі цікавих штанах.

Дивіться відео з акції в Москві:

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