Всіх, кого затримали на акції протесту в центрі Москви, відпустили з московського відділення внутрішніх справ. Як відомо, росіяни виступали проти поправок до Конституції РФ.

Людей відпустили приблизно о 7:00 у четвер, 16 липня 2020 року. Однак з одною вимогою – зобов'язання про явку, повідомляє Інтерфакс із посиланням на адвокатку Марію Ейсмонт.

Цікаво "Геть царя": у Росії сотні людей зібрались проганяти Путіна, їх жорстко затримали – відео, фото

За словами адвокатки, більшість затриманих перебували у відділі всю ніч. Однак протоколи на них не склали. Ейсмонт розповіла, що з колегою приїхала на місце орієнтовно о 22:00, однак правоохоронці тоді оголосили план "Фортеця".

"До підзахисних ми не потрапили. При затриманні було зазначено, що в органи внутрішніх справ їх доставляють для складання протоколу", – зазначила адвокатка.

► Що відомо про акцію протесту

МВС Росії повідомляло, що на акції затримали 132 учасника. Це трапилось в центрі Москви увечері 15 липня. У цей день пройшли акції у Москві і Петербурзі. Люди висловлювали невдоволення підсумками голосування за поправки до Конституції РФ.



Протест проти поправок до Конституції РФ / Фото DW

► Як затримували протестувальників

У Москві росіяни протестували на Пушкінській площі. Пізніше люди пішли до Цвітного бульвару, саме тоді поліцейські почали їх затримувати. Як повідомляли журналісти, людей почали жорстоко заштовхувати в поліцейські автозаки. Відомо навіть про декількох поранених. Їх побили силовики з ОМОНу. Варто відзначити, що правоохоронці не цуралися застосовувати силу до активістів.



Затримання протестувальників у Москві / Фото Медуза