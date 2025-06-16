На выходных в Киеве люди проводят акции о пленных – людей, которые сейчас переживают ужасы российского порабощения. Люди призывают не забывать об этих украинцах и делать все возможное для их возвращения. как прошла недавняя акция, показывает 24 Канал.

Смотрите также Никто не в состоянии сломать волю, – Зеленский показал первые разговоры воинов с родными после плена

В Киеве напомнили о пленных

На ступенях Украинского дома на Европейской площади людно. Здесь собрались те, кому болит, кто скучает, кто не потерял веру и кто ждет домой своего родного. Во время акции люди держат в руках плакаты, флаги и фотографии защитников, которых удерживает Кремль. В поддержку семей останавливаются неравнодушные пешеходы и водители. Все имеют одну цель – напомнить, что плен убивает.

Участники акции поддерживают украинских военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

На плакатах традиционно есть различные надписи и призывы. Многие вышли в поддержку защитников "Азовстали", которые попали в плен еще в 2022 году и до сих пор не вернулись домой. Люди отмечают:

"Они в тюрьмах и в ссылке";

"Их лишили голоса, говори ты";

"Я здесь, потому что мне не безразлично";

"Свободу незаконно осужденным российским режимом пленным";

"Уважай павших, помогай живым, кричи о пленных".

Куча плакатов с призывами вернуть пленных домой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

К акции присоединились также военные и граждане, которых освободили из плена. У одного из участников в руках был плакат с надписью "Я и отец уже дома, но борьба за собратьев продолжается".

Акция для поддержки пленных собрала неравнодушных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Участники обращаются таким образом к власти и к обществу, ведь по их мнению огласка может ускорить процесс обмена. В этом месяце за неделю состоялось четыре обмена тяжелораненых и больных пленных воинов, а также бойцов, которым меньше 25 лет. Украина постепенно планирует обменять "всех на всех".