На вихідних у Києві люди проводять акції про полонених – людей, які зараз переживають жахи російського поневолення. Люди закликають не забувати про цих українців та робити все можливе для їхнього повернення. як пройшла нещодавня акція, показує 24 Канал.

Дивіться також Ніхто не в змозі зламати волю, – Зеленський показав перші розмови воїнів з рідними після полону

У Києві нагадали про полонених

На східцях Українського дому на Європейській площі людно. Тут зібралися ті, кому болить, хто сумує, хто не втратив віру і хто чекає додому свого рідного. Під час акції люди тримають в руках плакати, прапори та фотографії захисників, яких утримує Кремль. У підтримку родин зупиняються небайдужі пішоходи й водії. Усі мають одну мету – нагадати, що полон вбиває.

Учасники акції підтримують українських військовополонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На плакатах традиційно є різноманітні написи і заклики. Багато хто вийшов на підтримку захисників "Азовсталі", які потрапили в полон ще у 2022 році й досі не повернулися додому. Люди наголошують:

"Вони в тюрмах і на засланні";

"Їх позбавили голосу, говори ти";

"Я тут, бо мені не байдуже";

"Волю незаконно засудженим російським режимом полоненим";

"Шануй полеглих, допомагай живим, кричи про полонених".

Купа плакатів із закликами повернути полонених додому / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

До акції приєдналися також військові та громадяни, яких звільнили з полону. В одного з учасників у руках був плакат з написом "Я і батько вже вдома, але боротьба за побратимів триває".

Акція для підтримки полонених зібрала небайдужих / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Учасники звертаються таким чином до влади та до суспільства, адже на їхню думку розголос може пришвидшити процес обміну. Цього місяця за тиждень відбулося чотири обміни важкопоранених і хворих полонених воїнів, а також бійців, яким менше ніж 25 років. Україна поступово планує обміняти "всіх на всіх".