В Виннице уже второй раз за год прошла акция "Внимание! Спецсигнал". Правоохранители штрафовали нарушителей, которые не пропускали карету скорой помощи на дороге.

Такую акцию проводят во многих городах Украины. В рейд с копами и бригадой скорой уехали и корреспонденты 24 канала. Подробнее об акции – читайте в материале.

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Карета скорой помощи отправилась на вызов. По легенде медработники направляются на место ДТП для спасения пострадавшего. Ситуация – максимально похожа на реальную. В карете были включены световые и звуковые спецсигналы, позади бригаду скорой помощи сопровождала полиция.

Однако даже при таких условиях не все водители готовы уступить дорогу. С начала акции прошло всего 10 минут, а полиция уже оштрафовала первого нарушителя.

Полиция штрафовала нарушителей, которые не пропускали скорую помощь / Скриншот из видео

Водитель двигался в крайней левой полосе, но одновременно была свободна правая. Тогда как скорая ехала позади автомобиля с включенным маячком.

Мужчина начал оправдываться. Мол, раньше всегда пропускал скорую. А в этот раз, однако, не заметил.

Иногда несколько минут задержки в пути могут стать решающими для пострадавшего. Об этом рассказал водитель скорой помощи Сергей. И добавил, что чаще помеху для движения создают даже не водители, а пешеходы, которые внезапно выбегают на дорогу.

Есть проблема и с водителями, и с пешеходами. Не все нас видят, не все нас слышат,

– подчеркнул он.

За время акции полиция отшрафовала нарушителей на 510 гривен

Во время рейда полицейские оштрафовали водителей на 510 гривен. Правоохранители уверены, что такие акции крайне необходимы.

"Мы хотим, чтобы не только винницкие водители, но и гости нашего города были внимательными на дороге. Уважали других. Не забывали принять вправо, остановиться, предоставить преимущество в движении, снизить скорость", – пояснил старший инспектор патрульной полиции Винницкой области Виктор Постуловский.

По словам полицейских, с каждым годом водители становятся более сознательными. В частности, способствуют этому и подобные акции.

Акция "Внимание! Спецсигнал " в Виннице / Скриншот из видео