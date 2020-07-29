У злостных нарушителей правил дорожного движения снова предлагают отбирать водительское удостоверение. Сейчас депутаты думают над тем, чтобы внести правку: если в течение года совершено более 10 нарушений - права будут забирать.

Права водитель не получит назад, пока не составит повторные экзамены. Об этом в эфире программы 24 каналу рассказал автор поправки - народный депутат из партии "Слуга народа" Павел Фролов.

Обратите внимание Более 90% нардепов нарушают правила дорожного движения, - активист

"Я предлагаю не отбирать права, а применять дополнительное взыскание для тех водителей, которые более 10 раз за год нарушали серьезные правила", - отметил Фролов.

Нардеп предлагает временно ограничивать право на пользование транспортным средством. А именно, наказывать водителей, которые совершали такие правонарушения:

проезд на красный свет;

пересечение двойной сплошной линии;

превышение скорости свыше 50 километров в час;

нарушение правил проезда железнодорожных перекрестков;

остановка и стоянка, где создается аварийная ситуация или пробка.

Затем водитель вынужден будет сдать теоретический и практический экзамен и восстановить право пользования автомобилем. Он считает, что небольшие штрафы не останавливают злостных нарушителей и потом случаются серьезные аварии, где гибнут и страдают украинцы. А в таком случае это будет останавливать недобросовестных водителей и нардепов от нарушений.

174 тысяч человек погибли за годы независимости Украины в ДТП, еще 1,2 миллиона - травмировались. То есть, мы видим, что безопасность дорожного движения не имеет тех необходимых мер, которые бы заставляли всех водителей придерживаться ПДД,

- отметил Фролов.

Также он отметил, что через установленные камеры фиксации, количество нарушений снизилось. Штрафы влияют на поведение водителей и многие меняют стиль управления.

Справка. С 1 июня в Украине заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Начали со штрафов за превышение скорости. Эти камеры зафиксировала неоднократное превышение скорости нардепами Александром Дубинским, Антоном Яценко и первым заместителем главы Офиса Президента Сергеем Трофимовым.

Что известно о камерах автофиксации нарушений ПДД

На Киевщине уже больше месяца работают камеры автофиксации нарушений. За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 тысяч 410 постановлений об административных правонарушениях.

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступили 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.

Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".

Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

Документы относительно тех водителей, которые не оплатят штраф в течение 30 дней с момента уведомления, передадут в государственную исполнительную службу для взыскания, в соответствии с законом.



Камеры фиксации нарушений на Киевщине / Инфографика 24 канала

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