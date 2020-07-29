У водителей могут временно отбирать права: нардеп рассказал, при каких условиях
У злостных нарушителей правил дорожного движения снова предлагают отбирать водительское удостоверение. Сейчас депутаты думают над тем, чтобы внести правку: если в течение года совершено более 10 нарушений - права будут забирать.
Права водитель не получит назад, пока не составит повторные экзамены. Об этом в эфире программы 24 каналу рассказал автор поправки - народный депутат из партии "Слуга народа" Павел Фролов.
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"Я предлагаю не отбирать права, а применять дополнительное взыскание для тех водителей, которые более 10 раз за год нарушали серьезные правила", - отметил Фролов.
Нардеп предлагает временно ограничивать право на пользование транспортным средством. А именно, наказывать водителей, которые совершали такие правонарушения:
- проезд на красный свет;
- пересечение двойной сплошной линии;
- превышение скорости свыше 50 километров в час;
- нарушение правил проезда железнодорожных перекрестков;
- остановка и стоянка, где создается аварийная ситуация или пробка.
Затем водитель вынужден будет сдать теоретический и практический экзамен и восстановить право пользования автомобилем. Он считает, что небольшие штрафы не останавливают злостных нарушителей и потом случаются серьезные аварии, где гибнут и страдают украинцы. А в таком случае это будет останавливать недобросовестных водителей и нардепов от нарушений.
174 тысяч человек погибли за годы независимости Украины в ДТП, еще 1,2 миллиона - травмировались. То есть, мы видим, что безопасность дорожного движения не имеет тех необходимых мер, которые бы заставляли всех водителей придерживаться ПДД,
- отметил Фролов.
Также он отметил, что через установленные камеры фиксации, количество нарушений снизилось. Штрафы влияют на поведение водителей и многие меняют стиль управления.
Что известно о камерах автофиксации нарушений ПДД
- На Киевщине уже больше месяца работают камеры автофиксации нарушений. За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 тысяч 410 постановлений об административных правонарушениях.
- Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступили 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.
- Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".
- Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.
- Документы относительно тех водителей, которые не оплатят штраф в течение 30 дней с момента уведомления, передадут в государственную исполнительную службу для взыскания, в соответствии с законом.
Камеры фиксации нарушений на Киевщине / Инфографика 24 канала
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