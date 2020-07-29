У злісних порушників правил дорожнього руху знову пропонують відбирати водійське посвідчення. Зараз депутати думають над тим, щоби внести правку: якщо протягом року скоєно понад 10 порушень – права забиратимуть.

Права водій не отримає назад, поки не складе повторні іспити. Про це в ефірі програми 24 каналу розповів автор правки – народний депутат із партії "Слуга народу" Павло Фролов.

Зверніть увагу Понад 90% нардепів порушують правила дорожнього руху, – активіст

"Я пропоную не відбирати права, а застосовувати додаткове стягнення для тих водіїв, які понад 10 разів за рік порушували серйозні правила", – наголосив Фролов.

Нардеп пропонує тимчасово обмежувати право на користування транспортним засобом. А саме, карати водіїв, які скоювали такі правопорушення:

проїзд на червоне світло;

перетин подвійної суцільної лінії;

перевищення швидкості понад 50 кілометрів на годину;

порушення правил проїзду залізничних перехресть;

зупинка і стоянка, де створюється аварійна ситуація чи затор;

Потім водій змушений буде скласти теоретичний і практичний іспит і відновити право користування автівкою. Він вважає, що невеликі штрафи не зупиняють злісних порушників і потім трапляються серйозні аварії, де гинуть і страждають українці. А в такому разі це зупинятиме недобросовісних водіїв та нардепів від порушень.



174 тисячі людей загинули за роки Незалежності України в ДТП, ще 1,2 мільйона – травмувались. Тобто, ми бачимо, що безпека дорожнього руху немає тих необхідних заходів, які б змушували всіх водіїв дотримувались ПДР,

– наголосив Фролов.

Також він зазначив, що через встановлені камери фіксації, кількість порушень знизилась. Штрафи впливають на поведінку водіїв і багато хто змінює стиль керування.

Довідка. З 1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Розпочали зі штрафів за перевищення швидкості. Ці камери зафіксувала неодноразове перевищення швидкості нардепами Олександром Дубінським, Антоном Яценком та першим заступником глави Офісу Президента Сергієм Трофімовим.

Що відомо про камери автофіксації порушень ПДР

На Київщині вже понад місяць працюють камери автофіксації порушень. За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.

Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".

Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.



Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу

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