У водіїв можуть тимчасово відбирати права: нардеп розповів, за яких умов
У злісних порушників правил дорожнього руху знову пропонують відбирати водійське посвідчення. Зараз депутати думають над тим, щоби внести правку: якщо протягом року скоєно понад 10 порушень – права забиратимуть.
Права водій не отримає назад, поки не складе повторні іспити. Про це в ефірі програми 24 каналу розповів автор правки – народний депутат із партії "Слуга народу" Павло Фролов.
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"Я пропоную не відбирати права, а застосовувати додаткове стягнення для тих водіїв, які понад 10 разів за рік порушували серйозні правила", – наголосив Фролов.
Нардеп пропонує тимчасово обмежувати право на користування транспортним засобом. А саме, карати водіїв, які скоювали такі правопорушення:
- проїзд на червоне світло;
- перетин подвійної суцільної лінії;
- перевищення швидкості понад 50 кілометрів на годину;
- порушення правил проїзду залізничних перехресть;
- зупинка і стоянка, де створюється аварійна ситуація чи затор;
Потім водій змушений буде скласти теоретичний і практичний іспит і відновити право користування автівкою. Він вважає, що невеликі штрафи не зупиняють злісних порушників і потім трапляються серйозні аварії, де гинуть і страждають українці. А в такому разі це зупинятиме недобросовісних водіїв та нардепів від порушень.
174 тисячі людей загинули за роки Незалежності України в ДТП, ще 1,2 мільйона – травмувались. Тобто, ми бачимо, що безпека дорожнього руху немає тих необхідних заходів, які б змушували всіх водіїв дотримувались ПДР,
– наголосив Фролов.
Також він зазначив, що через встановлені камери фіксації, кількість порушень знизилась. Штрафи впливають на поведінку водіїв і багато хто змінює стиль керування.
Що відомо про камери автофіксації порушень ПДР
- На Київщині вже понад місяць працюють камери автофіксації порушень. За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.
- Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.
- Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".
- Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.
- Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.
Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу
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