У Вінниці вже вдруге за рік пройшла акція "Увага! Спецсигнал". Правоохоронці штрафували порушників, що не пропускали карету швидкої допомоги на дорозі.

Таку акцію проводять в багатьох містах України. В рейд із копами та бригадою швидкої виїхали і кореспонденти 24 каналу. Детальніше про акцію – читайте в матеріалі.

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Карета швидкої допомоги вирушила на виклик. За легендою медпрацівники прямують на місце ДТП для порятунку постраждалого. Ситуація – максимально схожа на реальну. В кареті були увімкнені світлові та звукові спецсигнали, позаду бригаду швидкої допомоги супроводжувала поліція.

Однак навіть за таких умов не всі водії готові поступитись дорогою. Від початку акції минуло лише 10 хвилин, а поліція вже оштрафувала першого порушника.



Поліція штрафувала порушників, які не пропускали швидку допомогу / Скриншот з відео

Водій рухався у крайній лівій смузі, але водночас була вільна права. Тоді як швидка їхала позаду автівки зі ввімкненим маячком.

Чоловік почав виправдовуватися. Мовляв, раніше завжди пропускав швидку. А цього разу, однак, не помітив.

Іноді декілька хвилин затримки на дорозі можуть стати вирішальними для постраждалого. Про це розповів водій швидкої допомоги Сергій. І додав, що частіше перешкоду для руху створюють навіть не водії, а пішоходи, які раптово вибігають на дорогу.

Є проблема і з водіями, і з пішоходами. Не всі нас бачать, не всі нас чують,

– наголосив він.

За час акції поліція отшрафувала порушників на 510 гривень

Під час рейду поліцейські оштрафували водіїв на 510 гривень. Правоохоронці впевнені, що такі акції вкрай потрібні.

"Ми хочемо, щоб не лише вінницькі водії, а й гості нашого міста були уважними на дорозі. Поважали інших. Не забували прийняти вправо, зупинитися, надати перевагу у русі, зменшити швидкість", – пояснив старший інспектор патрульної поліції Вінницької області Віктор Постуловський.

За словами поліцейських, з кожним роком водії стають більш свідомими. Зокрема, сприяють цьому і подібні акції.



Акція "Увага! Спецсигнал" у Вінниці / Скриншот з відео