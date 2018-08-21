Акция в поддержку Сенцова в России: полиция задержала участников

В Москве во время акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова полиция РФ задержала семь человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также: Путин хочет, чтобы мир его просил, но освобождать Сенцова не собирается, – дипломат

Как отмечается, на акцию на Чистопрудном бульваре пришли около 30 человек, которые по очереди держали плакаты. Полиция задержала всех, кто был с плакатами.

На Чистых прудах началась акция в поддержку Олега Сенцова pic.twitter.com/mcmIR2vNK3 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 21 серпня 2018 р.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных сообщил, что полиция забрала 10 человек. Их доставили в ОВД "Басманное" для составления протоколов.