Акция в поддержку Сенцова в России: полиция задержала участников
В Москве во время акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова полиция РФ задержала семь человек.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Как отмечается, на акцию на Чистопрудном бульваре пришли около 30 человек, которые по очереди держали плакаты. Полиция задержала всех, кто был с плакатами.
Правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных сообщил, что полиция забрала 10 человек. Их доставили в ОВД "Басманное" для составления протоколов.
Источник: 24 Канал
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