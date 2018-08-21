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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путин хочет, чтобы мир его просил, но освобождать Сенцова не собирается, – дипломат

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Переговоры Меркель и Путина ничего не дали?
Переговоры Меркель и Путина ничего не дали? / Фото из открытых источников

Если бы Меркель и Путин нашли какие-то компромиссные точки соприкосновения, то объявили бы об этом. Скорее всего, ни к чему по Украине, в частности, относительно освобождения политзаключенных, они не пришли, кроме того, что "давайте продолжать диалог". А это выгодно Путину, а не Меркель или Украине.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Больше информации в материале: Меркель и Путин: об ожиданиях и сюрпризах переговоров

"Ресурсы у Путина для продолжения агрессии есть. Конкретной цели в отношении Украины он пока не достиг. Единственный вариант, когда Путин может прекратить войну на Донбассе – или у него не будет ресурсов, а цена продолжения агрессии будет очень высокой, или же цель будет достигнута. Это он сможет, если к власти в Украине придут так называемые миротворцы, которые предложат новые стратегии. А на самом деле согласятся на то, ради чего Путин начинал войну – вернуть Украину под влияние России", – считает Хара.

Как отмечает эксперт, для Путина Сенцов – козырь в рукаве. Кремль официально утверждает, что он террорист, которого приговорили "справедливо". По его словам, Россия, изображая из себя демократическое правовое государство, говорит, что суд все решит. Но фактически Сенцова могут освободить только после того, как он официально признает свою вину, а потом его помилуют. Это схема, чтобы Россия выглядела невинной в своих преступлениях.

Весь мир пытается достучаться к Путину, предлагает какие-то варианты относительно освобождения Сенцова, но тщетно. Это то, чего добивается Путин – чтобы с ним разговаривали, просили. А человек для него ничего не стоит. Не надо надеяться, что Путин хочет восстановить свой имидж. Он циничный человек и будет использовать Сенцова и других политзаключенных для своей выгоды, – подчеркнул Хара.

Напомним, незаконно осужденный украинский кинорежиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме 100 дней.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Олег Сенцов Владимир Путин Ангела Меркель
Источник: 24 канал
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