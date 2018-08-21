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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путін хоче, щоб світ його просив, але звільняти Сенцова не збирається, – дипломат

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Переговори Меркель і Путіна нічого не дали?
Переговори Меркель і Путіна нічого не дали? / Фото з відкритих джерел

Якби Меркель і Путін знайшли якісь компромісні точки дотику, то оголосили б про це. Скоріше за все, ні до чого по Україні, зокрема, щодо звільнення політв’язнів, вони не прийшли, крім того, що "давайте продовжувати діалог". А це вигідно Путіну, а не Меркель чи Україні.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Більше інформації в матеріалі: Меркель і Путін: про очікування і сюрпризи переговорів

"Ресурси в Путіна для продовження агресії є. Конкретної мети щодо України він поки не досяг. Єдиний варіант, коли Путін може припинити війну на Донбасі – або в нього не буде ресурсів, а ціна продовження агресії буде дуже високою, або ж мета буде досягнута. Це він зможе, якщо до влади в Україні прийдуть так звані миротворці, які запропонують нові стратегії. А насправді погодяться на те, заради чого Путін і починав війну – повернути Україну під вплив Росії", – вважає Хара.

Як наголошує експерт, для Путіна Сенцов – козир у рукаві. Кремль офіційно стверджує, що він терорист, якого засудили "справедливо". За його словами, Росія, вдаючи з себе демократичну правову державу, говорить, що суд все вирішить. Але фактично Сенцова можуть звільнити тільки після того, як він офіційно визнає свою вину, а потім його помилують. Це схема, щоб Росія виглядала невинною в своїх злочинах.

Весь світ намагається достукатися до Путіна, пропонує якісь варіанти щодо звільнення Сенцова, але марно. Це те, чого добивається Путін – щоб з ним розмовляли, просили. А людина для нього нічого не варта. Не треба сподіватися, що Путін хоче відновити свій імідж. Він цинічна людина і використовуватиме Сенцова і інших політв’язнів для своєї вигоди, – наголосив Хара.

Нагадаємо, незаконно засуджений український кінорежисер Олег Сенцов голодує в російський в’язниці 100 днів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Олег Сенцов Володимир Путін Ангела Меркель
Джерело: 24 канал
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