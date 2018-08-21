Меркель и Путин: об ожиданиях и сюрпризах переговоров

Очередные переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина в Берлине вызвали беспокойство в Украине. Слишком часто стали встречаться канцлер Германии и президент России. Более того, с Путиным вновь регулярно общаются и другие западные лидеры, включая Трампа.

Почему Меркель и Путин снова встретились, и о чем они могли договориться, – в материале 24 канала.

С австрийской свадьбы на рандеву к фрау Меркель

Перед встречей с Меркель Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Как пишут СМИ, Кнайсль – министр от правой Партии свободы, которая входит в правящую ныне коалицию с консервативной Народной партией канцлера Себастьяна Курца. Партия свободы известна пророссийской позицией и заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" – партией Путина.

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Такое событие не осталось без внимания украинских экспертов. Это вызвало бурную реакцию, некоторые из пользователей соцсетей написали, что Путин должен не на свадьбе танцевать, а сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

Сначала Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии

Впрочем, станцевав танец с невестой, Путин полетел на встречу с Меркель, которая состоялась 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг. Встреча продолжалась довольно долго, Меркель и Путин вышли к прессе перед началом переговоров. Канцлер Германии отметила, что они будут обсуждать вопросы Сирии, Украины. А также строительства невыгодного для Украины совместного германо-российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Затем переговоры проходили в закрытом режиме и без переводчиков. После завершения официальных заявлений не было.

По мнению эксперта "Майдана иностранных дел" Александра Хары, эта встреча, а также ряд предыдущих свидетельствуют о частичном выходе Путина из международной изоляции.

Путину частично удалось прорвать блокаду западных стран. К нему с визитами ранее приезжала Меркель и президент Франции Макрон, была встреча с Трампом, он поехал на свадьбу в Австрию, а оттуда в Берлин. С ним встречаются, жмут руку, считают тем, без кого нельзя решить определенные вопросы – Сирия, Украина. Меркель, как и Запад в целом, выбрали такой подход: не признаем режим Башара Асада в Сирии, аннексию Крыма, войну в Украине и будем наказывать за это Россию. Тем не менее, есть вопросы, по которым стоит работать с Россией,

– отметил Александр Хара.

Что ожидалось от встречи?

Совместное противостояние Германии и России политике Трампа

Эксперты считали, что главная причина встречи Меркель и Путина – вовсе не война в Украине или Сирии, а выработка совместных решений по США через протекционизм Трампа в торговле. По словам политолога Андрея Вигиринского, политика Трампа по укреплению доллара приводит к потере позиций валют других стран, в том числе, Германии и России. Поэтому Меркель и Путин могут обсудить возможность введения зеркальных мер в отношении США. Для Европы и России есть один общий геополитический вопрос – строительство газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" для Берлина и Москвы важен не только с точки зрения энергетики, но и экономики. В нем заинтересованы Германия, Австрия, Франция, Нидерланды. А политика Трампа, который выступает против строительства, может привести к тому, что проект не будет реализован. И потеряет не только Россия. Пострадают европейские компании, которые являются бюджетообразующими для ЕС, из-за угрозы американских санкций. В частности, Royal Dutch Shell (англо-голландская), французская Total и Engie. И, очевидно, Меркель и Путин будут говорить об этом,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Путин хочет расколоть союз США и Германии

Как известно, против проекта выступает Трамп, который считает, что новый газопровод угрожает энергетической безопасности Европы и сделает ее более зависимой от России. США подготовили новый законопроект, который предусматривает санкции для компаний, в том числе и европейских, которые будут принимать участие в строительстве "Северного потока-2". Хотя на самом деле Трамп хочет поставлять в Европу сжиженный газ. Впрочем, замечает Александр Хара, хоть сжиженный газ дороже, его поставки усиливают диверсификацию энергоресурсов и делают невозможным монополизацию Россией газового рынка.

"Сейчас в Европу поставляют более 40% российского газа, а после запуска "Северного потока-2" будет около 60%. И сложно говорить об энергетической безопасности", – отмечает Хара.

Освобождение Олега Сенцова

В Украине возлагали большие надежды по сдвигу вопроса об освобождении украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова. Незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер в знак протеста голодает 100 дней. Однако ни многочисленные обращения европейских лидеров, ООН, ПАСЕ, ни просьбы матери Сенцова о помиловании не дали результата.

В Украине есть надежда, что Меркель сможет помочь освобождению Олега Сенцова

По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Путин намеренно максимально поднял политические ставки в вопросе освобождения Сенцова накануне встречи с Меркель, чтобы выставить свою цену. Но именно в канцлера Германии больше шансов договориться об освобождении Сенцова и других политзаключенных.

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Путин ведет себя в стиле Ивана Грозного, ему нравится играть в императора, чтобы у него просили помилования. Отсчет времени пошел на дни. В Украине сегодня нет столько инструментов, чтобы вести такие переговоры с Путиным. Но это принципиальный вопрос. Нельзя позволить, чтобы в XXI веке человека убили политическим насильственным методом в тюрьме. Это вопрос чести всех демократических мировых лидеров,

– отметил Николай Давидюк.

Какие реальные результаты переговоров?

Меркель берет инициативу и форсирует переговоры по Украине

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Меркель и Путин не достигли конкретных договоренностей на переговорах. Но Меркель хочет активизировать переговоры, чтобы не сорвать "Минск-2". По его словам, канцлера Германии беспокоит, что в связи с президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут в 2019 году, может возникнуть затяжная пауза в переговорах – почти на год.

"Риск кризиса переговоров, эскалации конфликта может возникнуть из-за того, что осенью могут произойти так называемые выборы в ОРДЛО. Такая попытка в 2014 году была сорвана первыми минскими соглашениями. Это привело к военному напряжению. И сейчас есть такая угроза. Если эти выборы объявят, то с высокой вероятностью будет почти невозможно продлить на год действие закона об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Тогда будет кризис самой конструкции минских соглашений", – считает Фесенко.

Меркель активизирует переговоры в Минске

В то же время Александр Хара убежден: если бы Меркель и Путин нашли какие-то компромиссные точки соприкосновения, то объявили бы об этом. Скорее всего, ни к чему по Украине они не пришли, кроме того, что "давайте продолжать диалог". А это выгодно Путину, а не Меркель или Украине.

Ресурсы в Путина для продолжения агрессии есть. Конкретной цели по Украине он пока не достиг. Единственный вариант, когда Путин может прекратить войну на Донбассе – или у него не будет ресурсов, а цена продолжения агрессии будет очень высокой. Или же цель будет достигнута. Это он сможет, если к власти в Украине придут так называемые миротворцы, которые предложат новые стратегии. А на самом деле согласятся на то, ради чего Путин и начинал войну – вернуть Украину под влияние России,

– считает Хара.

Миротворческая миссия ООН

Официальных заявлений о прогрессе в вопросе введения миротворцев Меркель и Путин не делали. Впрочем, похоже, вопрос обсуждался. Хотя Украина и наши западные партнеры перестали активно лоббировать введение миссии ООН из-за категорической позиции России: миротворцы только на линии разграничения и без доступа к украино-российской границе, которая временно не подконтрольна Киеву. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч миротворцев. По его словам, Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию.

Это уже конкретные параметры миссии ООН. Но реакции Кремля никто не знает. Скорее, Россия изучает вопрос, идти на компромисс или нет. И когда: сейчас, чтобы перенести согласования введения миссии в ООН, или поставить обновленное украинское руководство перед фактом, что решение – резолюцию ООН – надо выполнять,

– говорит Владимир Фесенко.

Россия может согласиться на миротворцев?

Как отмечает политолог, есть информация, что некоторые российские эксперты работают и над форматом полноценной миссии ООН, включая создание международной администрации. Вряд ли бы они это делали по собственной инициативе. Примечательно, отмечает политолог, что на следующий день после переговоров боевики снизили обстрелы вдвое и не использовали тяжелое вооружение. Это показательно.

Встреча в нормандской формате

Путин не против встречи "нормандской четверки"?

Не исключено, что Россия согласилась провести встречу в Нормандском формате на высшем уровне. Как отмечает Фесенко, заметное изменение риторики и тактики России. В июле министр иностранных дел РФ Лавров озвучивал ультиматум для такой встречи – разведение тяжелого вооружения по линии соприкосновения и проведение выборов в ОРДЛО. Теперь Москва не отрицает возможность такой встречи. Дата обсуждается, но переговоры могут состояться в Париже.

"Северный поток-2" и сохранение транзита газа через украинскую ГТС

Неизвестно, договорились ли Меркель и Путин о совместных действиях против Трампа из-за угрозы санкций в случае строительства "Северного потока-2". Однако Меркель четко озвучила свою позицию по сохранению прокачки российского газа по украинской ГТС.

По мнению Фесенко, неплохо, что этим вопросом занимается Меркель. Но для Украины также важны условия России.

Есть опасения, что Россия хочет от Украины компромисса не только по тарифам на транзит газа по нашей ГТС. Кремль хочет нас заставить к мировому соглашению по Стокгольмскому арбитражу, чтобы Украина отказалась от требований выплат компенсации "Газпромом", присужденной нам международным арбитражем,

– считает Владимир Фесенко.

Несмотря на угрозу санкций США Германия не откажется от "Северного Потока-2"

По мнению Николая Давидюка, у Путина стратегия – перетащить Меркель на свою сторону и разорвать трансатлантическую дружбу. Но эксперты считают, что между Меркель и Путиным может быть только ситуативный союз. Германия никогда не согласится расторгнуть отношения с США.

Украинские политзаключенные – козырь Путина

К сожалению, прогресса в этом вопросе, очевидно, пока нет. По словам Фесенко, с большой вероятностью тема освобождения украинских политзаключенных обсуждалась. Впрочем, замечает политолог, когда речь идет о Путине, ни в чем нельзя быть уверенным.

Будет ли результат в вопросе освобождения украинских заложников? Все зависит от Путина, у которого особое негативное отношение к Сенцову. К Савченко не было такого отношения. Но если Путин хочет показать свою конструктивность, готовность договариваться и идти на компромиссы, то об этом скажут два индикатора. Первый – откладывание так называемых выборов в ОРДЛО осенью. Это нужно, чтобы не сорвать минские соглашения. Второй – освобождение Сенцова,

– отметил Владимир Фесенко.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик убежден, что Путин не согласится обменять украинских политзаключенных на российских диверсантов и террористов, задержанных в Украине.

"Поступок от России в плане обмена украинским политзаключенными не надо ждать. Украинскими заложниками Россия будет торговаться до последнего. И доказательства, которые применяет Украины для давления на Россию в вопросе освобождения Олега Сенцова и других, для Кремля – ​​не аргумент. Для РФ аргумент – изменение геополитических раскладов, возможность диалога с Трампом, перезапуск отношений с Меркель", – отметил Виталий Кулик.

Путин не освободит украинских заложников и продолжит войну

Александр Хара отмечает, для Путина Сенцов – козырь в рукаве.

"Весь мир пытается достучаться до Путина, предлагает какие-то варианты по освобождению Сенцова, но тщетно. Это то, чего добивается Путин – чтобы с ним разговаривали, просили. А человек для него ничего не стоит. Не надо надеяться, что Путин хочет восстановить свой имидж . Он циничный человек и будет использовать Сенцова и других политзаключенных для своей выгоды", – подчеркнул Хара.