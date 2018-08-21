Акція на підтримку Сенцова у Росії: поліція затримала учасників
У Москві під час акції на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова поліція РФ затримала семеро осіб.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Читайте також: Путін хоче, щоб світ його просив, але звільняти Сенцова не збирається, – дипломат
Як зазначається, на акцію на Чистопрудному бульварі прийшли близько 30 осіб, які по черзі тримали плакати. Поліція затримала всіх, хто був з плакатами.
Правозахисний проект "ОВД-Инфо" з посиланням на одного із затриманих повідомив, що поліція забрала 10 осіб. Їх доправили в ОВС "Басманное" для складання протоколів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія20 вересня 2015 , 21:53
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00