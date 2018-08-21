Акція на підтримку Сенцова у Росії: поліція затримала учасників

У Москві під час акції на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова поліція РФ затримала семеро осіб.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Як зазначається, на акцію на Чистопрудному бульварі прийшли близько 30 осіб, які по черзі тримали плакати. Поліція затримала всіх, хто був з плакатами.

На Чистых прудах началась акция в поддержку Олега Сенцова pic.twitter.com/mcmIR2vNK3 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 21 серпня 2018 р.

Правозахисний проект "ОВД-Инфо" з посиланням на одного із затриманих повідомив, що поліція забрала 10 осіб. Їх доправили в ОВС "Басманное" для складання протоколів.