Учетная запись российской вакцины "Спутник V" в Твиттере была временно недоступна. Причиной проблем с доступом стала "подозрительная попытка входа в аккаунт".

Аккаунт вроде попытались взломать – из США

Недоступной страница препарата была около часа. Об этом информирует РБК.

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Сразу после разблокировки опубликовали сообщение, что якобы аккаунт попытались взломать. Угроза, традиционно для России, шла со стороны США, а точнее – из штата Вирджиния. Владельцы аккаунта сразу поблагодарили Twitter за такую бдительность.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

Thank you, @Twitter!



Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

Аккаунт создали в августе 2020 года

Отметим, что страница у "Спутника V" была создана в августе 2020 года. За это время на нее подписались около 20 тысяч человек. На аккаунте указано, что это "первая официальная зарегистрированная вакцина против коронавируса".

Обратите внимание! Несмотря на то, что "Спутник V" зарегистрировали первым в мире, как вакцину против COVID-19, препарат до сих пор не прошел третьего этапа клинических испытаний. Но в России на это не обращают внимания и активно вакцинируют людей.