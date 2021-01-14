Приключения "Спутника V" в твиттере: аккаунт вакцины временно ограничили
Учетная запись российской вакцины "Спутник V" в Твиттере была временно недоступна. Причиной проблем с доступом стала "подозрительная попытка входа в аккаунт".
Аккаунт вроде попытались взломать – из США
Недоступной страница препарата была около часа. Об этом информирует РБК.
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Сразу после разблокировки опубликовали сообщение, что якобы аккаунт попытались взломать. Угроза, традиционно для России, шла со стороны США, а точнее – из штата Вирджиния. Владельцы аккаунта сразу поблагодарили Twitter за такую бдительность.
Аккаунт создали в августе 2020 года
Отметим, что страница у "Спутника V" была создана в августе 2020 года. За это время на нее подписались около 20 тысяч человек. На аккаунте указано, что это "первая официальная зарегистрированная вакцина против коронавируса".
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