Обліковий запис російської вакцини "Спутник V" у твіттері був тимчасово недоступний. Причиною проблем з доступом стала "підозріла спроба входу в акаунт".

Акаунт начебто спробували зламати – зі США

Недоступною сторінка препарату була близько години. Про це інформує РБК.

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Одразу після розблокування опублікували допис, що начебто акаунт спробували зламати. Загроза, традиційно для Росії, йшла з боку США, а точніше – з штату Вірджинія. Власники акаунту одразу подякували Twitter за таку пильність.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

Thank you, @Twitter!



Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

Акаунт створили у серпні 2020 року

Зазначимо, що сторінка у "Спутника V" була створена у серпні 2020 року. За цей час на неї підписались близько 20 тисячі осіб. На акаунті зазначено, що це "перша офіційна зареєстрована вакцина проти коронавірусу".

Зверніть увагу! Попри те, що "Спутник V" зареєстрували першим у світі, як вакцину проти COVID-19, препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань. Але у Росії на це не зважають і активно вакцинують людей.