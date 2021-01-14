Пригоди "Спутника V" у твіттері: акаунт вакцини тимчасово обмежили
Обліковий запис російської вакцини "Спутник V" у твіттері був тимчасово недоступний. Причиною проблем з доступом стала "підозріла спроба входу в акаунт".
Акаунт начебто спробували зламати – зі США
Недоступною сторінка препарату була близько години. Про це інформує РБК.
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Одразу після розблокування опублікували допис, що начебто акаунт спробували зламати. Загроза, традиційно для Росії, йшла з боку США, а точніше – з штату Вірджинія. Власники акаунту одразу подякували Twitter за таку пильність.
Акаунт створили у серпні 2020 року
Зазначимо, що сторінка у "Спутника V" була створена у серпні 2020 року. За цей час на неї підписались близько 20 тисячі осіб. На акаунті зазначено, що це "перша офіційна зареєстрована вакцина проти коронавірусу".
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