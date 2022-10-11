Представители банка сообщили, что сразу решили отозваться на сбор средств, сообщает 24 канал.

Стоит знать Ракетные обстрелы Украины 11 октября: что происходит в областях

Представители банка сообщили, что сразу решили отозваться на сбор средств. "Запугать украинцев никогда не удастся. Поддерживаем Вооруженные Силы Украины и волонтерское движение для усиления борьбы против России – страны-оккупанта, страны-террориста", — отметил Алексей Руднев, Председатель Правления ПАО "КБ "АКОРДБАНК".

Лишь несколькими днями ранее Аккордбанк передал Вооруженным силам Украины 30 бронированных авто, а всего с начала полномасштабного вторжения — 120 бронированных и многоцелевых автомобилей. Кроме того, помощь банка включает активные наушники, генераторы, дроны, планшеты и другое необходимое оборудование для защитников Украины.

Смотрите также – Винницкую область атаковали вражеские дроны-камикадзе: