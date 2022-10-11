Представники банку повідомили, що одразу вирішили відгукнутись на збір коштів, інформує 24 канал.

Варто знати Ракетні обстріли України 11 жовтня: що відбувається в областях

"Залякати українців ніколи не вдасться. Підтримуємо Збройні Сили України та волонтерський рух для посилення боротьби проти Росії – країни-окупанта, країни-терориста", – наголосив Олексій Руднєв, голова правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".

Лише кількома днями раніше "Акордбанк" передав Збройним Силам України 30 броньованих авто, а всього від початку повномасштабного вторгнення – 120 броньованих і багатоцільових автомобілів. Крім того, допомога від банку включає активні навушники, генератори, дрони, планшети та інше необхідне обладнання для захисників України.

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