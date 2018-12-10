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      Аксенов указал, кто именно помог оккупировать Крым – публикацию сразу же удалили

      988 Читати новину українською
      Сергей Аксенов
      Сергей Аксенов / Фото из открытых источников

      8 декабря городской председатель российского города Пскова Иван Цецерский сообщил, что во время личной встречи представитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов поблагодарил псковских десантников за "умелые действия" во время аннексии полуострова в 2014-ом.

      Сообщение было опубликовано в Facebook Цецерского, однако через несколько часов исчезло. Как и похожая публикация в Instagram.

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      Позже сообщение вернули, но уже без слов благодарности.

      Сделать скриншот первого варианта записи успела газета "МК в Пскове".

      Еще раз поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года,
      – подписал псковский глава фото с Аксеновым.

      В свою очередь редакция "Московского комсомольца" отметила, что "глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму".


      Скриншот первого варианта записи Цецерского

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Новости России Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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