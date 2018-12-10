Аксенов указал, кто именно помог оккупировать Крым – публикацию сразу же удалили
8 декабря городской председатель российского города Пскова Иван Цецерский сообщил, что во время личной встречи представитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов поблагодарил псковских десантников за "умелые действия" во время аннексии полуострова в 2014-ом.
Сообщение было опубликовано в Facebook Цецерского, однако через несколько часов исчезло. Как и похожая публикация в Instagram.
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Позже сообщение вернули, но уже без слов благодарности.
Сделать скриншот первого варианта записи успела газета "МК в Пскове".
Еще раз поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года,
– подписал псковский глава фото с Аксеновым.
В свою очередь редакция "Московского комсомольца" отметила, что "глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму".
Скриншот первого варианта записи Цецерского