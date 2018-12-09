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      В оккупированном Симферополе произошла серьезная авария на водопроводе: есть погибший

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      Несколько районов Симферополя остались без воды (иллюстрация)
      Несколько районов Симферополя остались без воды (иллюстрация) / Фото из открытых источников

      На водопроводе в аннексированном Симферополе произошла авария, в результате чего 200 тысяч крымчан остались без воды. Один сотрудник предприятия "Вода Крыма" погиб во время устранения неисправностей.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      "При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", – сообщили агентству на предприятии.

      Что именно произошло на водопроводе – не сообщается. Известно лишь, что без воды остались несколько районов.

      Российские оккупанты в Крыму инцидент пока не прокомментировали.

      Отметим, что до аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Его построили в 1961-1971 годах. Канал начинается от Каховского водохранилища и доходит до Керчи. Длина канала 402,6 километра, максимальная пропускная способность составляет 300 кубометров в секунду.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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