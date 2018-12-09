В оккупированном Симферополе произошла серьезная авария на водопроводе: есть погибший

На водопроводе в аннексированном Симферополе произошла авария, в результате чего 200 тысяч крымчан остались без воды. Один сотрудник предприятия "Вода Крыма" погиб во время устранения неисправностей.

Об этом сообщает ТАСС.

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"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", – сообщили агентству на предприятии.

Что именно произошло на водопроводе – не сообщается. Известно лишь, что без воды остались несколько районов.

Российские оккупанты в Крыму инцидент пока не прокомментировали.

Отметим, что до аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Его построили в 1961-1971 годах. Канал начинается от Каховского водохранилища и доходит до Керчи. Длина канала 402,6 километра, максимальная пропускная способность составляет 300 кубометров в секунду.