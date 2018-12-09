В оккупированном Крыму произошло жуткое ДТП: четверо погибших
Вечером 8 декабря, в оккупированном Россией Крыму произошла серьезная авария, в которой погибли четыре человека, а еще один получил травмы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.
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Трагедия произошла в Бахчисарайском районе между селами Табачное и Вилино.
В 22:40 на 13-м километре дороги Саки – Орловка водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим переворотом и наездом на дерево,
– говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и три пассажира погибли на месте, еще один человек пострадал. Пассажира, получившего травмы, в тяжелом состоянии госпитализировали.
Источник: 24 Канал
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