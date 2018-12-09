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      В оккупированном Крыму произошло жуткое ДТП: четверо погибших

      38 Читати новину українською
      В Крыму авто влетело в дерево, погибли четыре человека
      В Крыму авто влетело в дерево, погибли четыре человека / Фото из открытых источников

      Вечером 8 декабря, в оккупированном Россией Крыму произошла серьезная авария, в которой погибли четыре человека, а еще один получил травмы.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

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      Трагедия произошла в Бахчисарайском районе между селами Табачное и Вилино.

      В 22:40 на 13-м километре дороги Саки – Орловка водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим переворотом и наездом на дерево,
      – говорится в сообщении.

      В результате ДТП водитель и три пассажира погибли на месте, еще один человек пострадал. Пассажира, получившего травмы, в тяжелом состоянии госпитализировали.

      Теги: Новости Крыма Жертвы Аварии и ДТП Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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