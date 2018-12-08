В Житомире "скорая" столкнулась с внедорожником: много пострадавших
В Житомире на углу улиц Мазепы и Домбровского не разминулись машина скорой помощи и внедорожник Hyundai Santa Fe.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.
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Авария произошла в 11 часов. Известно, что карета "скорой" ехала на вызов. Следовательно, были включены проблесковые маячки. Машины столкнулись, когда карета ехала на красный свет. После этого оба автомобиля въехали в дом.
Фото ДТП
Фото ДТП
В результате 7 человек – водители и пассажиры транспортных средств травмировалась. Водителя внедорожника пришлось доставать из машины спасателям. Всех пострадавших доставили в больницы Житомира.
Травмы разной степени тяжести, есть пострадавшие, которые доставлены в отделение интенсивной терапии. Пока рано делать выводы, потому что кроме проблесковых маяков должен быть еще звуковой сигнал. В настоящее время фиксируются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. А уже потом будет больше информации, о причинах и тех, кто не придерживался правил,
– сказала пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко.
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, 7 декабря в результате масштабной аварии пассажирского автобуса в Польше погиб один человек, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.