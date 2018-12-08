В Житомире "скорая" столкнулась с внедорожником: много пострадавших

В Житомире на углу улиц Мазепы и Домбровского не разминулись машина скорой помощи и внедорожник Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

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Авария произошла в 11 часов. Известно, что карета "скорой" ехала на вызов. Следовательно, были включены проблесковые маячки. Машины столкнулись, когда карета ехала на красный свет. После этого оба автомобиля въехали в дом.



Фото ДТП



Фото ДТП

В результате 7 человек – водители и пассажиры транспортных средств травмировалась. Водителя внедорожника пришлось доставать из машины спасателям. Всех пострадавших доставили в больницы Житомира.

Травмы разной степени тяжести, есть пострадавшие, которые доставлены в отделение интенсивной терапии. Пока рано делать выводы, потому что кроме проблесковых маяков должен быть еще звуковой сигнал. В настоящее время фиксируются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. А уже потом будет больше информации, о причинах и тех, кто не придерживался правил,

– сказала пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 7 декабря в результате масштабной аварии пассажирского автобуса в Польше погиб один человек, еще 19 получили ранения разной степени тяжести.