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      В Житомирі "швидка" зіткнулась з позашляховиком: багато постраждалих

      298 Читать новость на русском
      Фото ДТП
      Фото ДТП / Фото з відкритих джерел

      В Житомирі на розі вулиць Мазепи і Домбровського не розминулися машина швидкої допомоги та позашляховик Hyundai Santa Fe.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області.

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      Аварія сталася об 11 годині. Відомо, що карета "швидкої" їхала на виклик. Відтак, були ввімкнені проблискові маячки. Автівки зіштовхнулися, коли карета їхала на червоне світло. Після цього обидва автомобілі в’їхали у будинок. 


      Фото ДТП


      Фото ДТП

      В результаті 7 людей – водії та пасажири транспортних засобів травмувалася. Водія позашляховика довелось діставати із машини рятувальникам. Усіх постраждалих доставили до лікарень Житомира.

      Травми різного ступеня тяжкості, є потерпілі, які доставлені у відділення інтенсивної терапії. Поки зарано робити висновки, тому що окрім проблискових маяків має бути ще звуковий сигнал. На даний час фіксуються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. А уже згодом буде більше інформації, щодо причин і того, хто не дотримався правил,
      – сказала речниця Нацполіції Житомирщини Алла Ващенко.

      Зараз поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.

      Нагадаємо, 7 грудня внаслідок масштабної аварії пасажирського автобуса у Польщі загинула одна людина, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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