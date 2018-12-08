В Житомирі "швидка" зіткнулась з позашляховиком: багато постраждалих

В Житомирі на розі вулиць Мазепи і Домбровського не розминулися машина швидкої допомоги та позашляховик Hyundai Santa Fe.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області.

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Аварія сталася об 11 годині. Відомо, що карета "швидкої" їхала на виклик. Відтак, були ввімкнені проблискові маячки. Автівки зіштовхнулися, коли карета їхала на червоне світло. Після цього обидва автомобілі в’їхали у будинок.



Фото ДТП



Фото ДТП

В результаті 7 людей – водії та пасажири транспортних засобів травмувалася. Водія позашляховика довелось діставати із машини рятувальникам. Усіх постраждалих доставили до лікарень Житомира.

Травми різного ступеня тяжкості, є потерпілі, які доставлені у відділення інтенсивної терапії. Поки зарано робити висновки, тому що окрім проблискових маяків має бути ще звуковий сигнал. На даний час фіксуються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. А уже згодом буде більше інформації, щодо причин і того, хто не дотримався правил,

– сказала речниця Нацполіції Житомирщини Алла Ващенко.

Зараз поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок масштабної аварії пасажирського автобуса у Польщі загинула одна людина, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.