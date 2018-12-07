Жахлива ДТП у Польщі: одна людина загинула, ще 19 поранено
Внаслідок масштабної аварії пасажирського автобуса у Польщі загинула одна людина, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.
Про це повідомив телеканал TVN24.
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У поліції зазначили, що аварія сталася о 22:00 за київським часом. Автобус з пасажирами перекинувся та упав в кювет.
В автобусі перебувало понад 50 осіб, з яких 37 наразі помістили під нагляд екстрених служб. П'ятеро пасажирів автобуса отримали важкі поранення.
Джерело: 24 Канал
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