Жахлива ДТП у Польщі: одна людина загинула, ще 19 поранено

Внаслідок масштабної аварії пасажирського автобуса у Польщі загинула одна людина, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив телеканал TVN24.

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У поліції зазначили, що аварія сталася о 22:00 за київським часом. Автобус з пасажирами перекинувся та упав в кювет.

В автобусі перебувало понад 50 осіб, з яких 37 наразі помістили під нагляд екстрених служб. П'ятеро пасажирів автобуса отримали важкі поранення.