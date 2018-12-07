Ужасное ДТП в Польше: один человек погиб, еще 19 ранены

Вследствие масштабной аварии пассажирского автобуса в Польше погиб один человек, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил телеканал TVN24.

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В полиции отметили, что авария произошла в 22:00 по киевскому времени. Автобус с пассажирами перевернулся и упал в кювет.

В автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 сейчас поместили под наблюдение экстренных служб. Пятеро пассажиров автобуса получили тяжелые ранения.