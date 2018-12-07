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      Ужасное ДТП в Польше: один человек погиб, еще 19 ранены

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      В Польше произошло ужасное ДТП
      В Польше произошло ужасное ДТП / Фото из открытых источников

      Вследствие масштабной аварии пассажирского автобуса в Польше погиб один человек, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

      Об этом сообщил телеканал TVN24.

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      В полиции отметили, что авария произошла в 22:00 по киевскому времени. Автобус с пассажирами перевернулся и упал в кювет.

      В автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 сейчас поместили под наблюдение экстренных служб. Пятеро пассажиров автобуса получили тяжелые ранения.

       

      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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