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      На Закарпатті водій навмисно в'їхав у натовп людей: є загибла та поранені

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      На Закарпатті чоловік на Mitsubishi на смерть збив власну сестру
      На Закарпатті чоловік на Mitsubishi на смерть збив власну сестру / Ілюстративне фото

      У Виноградові водій на Mitsubishi навмисно в'їхав у натовп людей. В результаті інциденту загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції Закарпаття.

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      Так, правоохоронці з'ясували, що зловмисник вирішив здійснити наїзд на свою сестру, яка стояла на вулиці в оточенні знайомих.

      35-річний мешканець Виноградова, рухаючись по вулиці Космонавтів, на ґрунті неприязних відносин умисно здійснив наїзд автомобілем на свою 34-річну рідну сестру,
      – йдеться у повідомленні.

      Відомо, що поряд із жінкою на вулиці перебували ще четверо місцевих жителів – її співмешканець та сусіди. Усі вони внаслідок зіткнення з машиною отримали тілесні ушкодження середньої та легкої ступенів важкості.

      А ось жінка від отриманих травм померла у реанімації.

      Наразі правоохоронці проводять розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за статтею "Умисне вбивство" та "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

      У суді  чоловіку вже обрали запобіжний захід – арешт із правом внесення застави. Після внесення зазначеної суми його відпустили з-під варти за місцем проживання.

      Слідство поки триває.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Закарпаття Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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