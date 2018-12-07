На Закарпатье водитель намеренно въехал в толпу людей: есть погибшая и раненые

В Виноградове водитель на Mitsubishi намеренно въехал в толпу людей. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

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Так, правоохранители выяснили, что злоумышленник решил совершить наезд на свою сестру, которая стояла на улице в окружении знакомых.

35-летний житель Виноградова, двигаясь по улице Космонавтов, на почве неприязненных отношений умышленно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру,

– говорится в сообщении.

Известно, что рядом с женщиной на улице находились еще четверо местных жителей – ее сожитель и соседи. Все они в результате столкновения с машиной получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести.

А вот женщина от полученных травм умерла в реанимации.

Сейчас правоохранители проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по статье "Умышленное убийство" и "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

В суде мужчине уже избрали меру пресечения – арест с правом внесения залога. После внесения указанной суммы его отпустили из-под стражи по месту жительства.

Следствие пока продолжается.