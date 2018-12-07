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      На Закарпатье водитель намеренно въехал в толпу людей: есть погибшая и раненые

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      На Закарпатье мужчина на Mitsubishi насмерть сбил собственную сестру
      На Закарпатье мужчина на Mitsubishi насмерть сбил собственную сестру / Иллюстративное фото

      В Виноградове водитель на Mitsubishi намеренно въехал в толпу людей. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили ранения.

      Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

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      Так, правоохранители выяснили, что злоумышленник решил совершить наезд на свою сестру, которая стояла на улице в окружении знакомых.

      35-летний житель Виноградова, двигаясь по улице Космонавтов, на почве неприязненных отношений умышленно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что рядом с женщиной на улице находились еще четверо местных жителей – ее сожитель и соседи. Все они в результате столкновения с машиной получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести.

      А вот женщина от полученных травм умерла в реанимации.

      Сейчас правоохранители проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по статье "Умышленное убийство" и "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

      В суде мужчине уже избрали меру пресечения – арест с правом внесения залога. После внесения указанной суммы его отпустили из-под стражи по месту жительства.

      Следствие пока продолжается.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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