На Закарпатье водитель намеренно въехал в толпу людей: есть погибшая и раненые
В Виноградове водитель на Mitsubishi намеренно въехал в толпу людей. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Закарпатья.
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Так, правоохранители выяснили, что злоумышленник решил совершить наезд на свою сестру, которая стояла на улице в окружении знакомых.
35-летний житель Виноградова, двигаясь по улице Космонавтов, на почве неприязненных отношений умышленно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру,
– говорится в сообщении.
Известно, что рядом с женщиной на улице находились еще четверо местных жителей – ее сожитель и соседи. Все они в результате столкновения с машиной получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести.
А вот женщина от полученных травм умерла в реанимации.
Сейчас правоохранители проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, по статье "Умышленное убийство" и "Нарушение правил безопасности дорожного движения".
В суде мужчине уже избрали меру пресечения – арест с правом внесения залога. После внесения указанной суммы его отпустили из-под стражи по месту жительства.
Следствие пока продолжается.