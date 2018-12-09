В окупованому Криму сталася моторошна ДТП: четверо загиблих

Ввечері 8 грудня, в окупованому Росією Криму сталася серйозна аварія, в якій загинули чотири людини, а ще одна отримала травми.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ДІБДР РФ.

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Трагедія трапилася у Бахчисарайському районі між селами Табачне і Віліне.

О 22:40 на 13-му кілометрі дороги Саки – Орловка водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і скоїв з'їзд з дороги з подальшим перекиданням і наїздом на дерево,

– йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП водій і три пасажири загинули на місці, ще одна людина постраждала. Пасажира, який отримав травми, у важкому стані госпіталізували.