В окупованому Криму сталася моторошна ДТП: четверо загиблих
Ввечері 8 грудня, в окупованому Росією Криму сталася серйозна аварія, в якій загинули чотири людини, а ще одна отримала травми.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ДІБДР РФ.
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Трагедія трапилася у Бахчисарайському районі між селами Табачне і Віліне.
О 22:40 на 13-му кілометрі дороги Саки – Орловка водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і скоїв з'їзд з дороги з подальшим перекиданням і наїздом на дерево,
– йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП водій і три пасажири загинули на місці, ще одна людина постраждала. Пасажира, який отримав травми, у важкому стані госпіталізували.
Джерело: 24 Канал
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