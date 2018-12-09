В окупованому Сімферополі сталась серйозна аварія на водогоні: є загиблий

На водогоні в анексованому Сімферополі сталась аварія, внаслідок чого 200 тисяч кримчан залишились без води. Один співробітник підприємства "Вода Криму" загинув під час усунення несправностей.

Про це повідомляє ТАСС.

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"При усуненні аварії загинув наш майстер. Це сталося вночі. На місці працюють слідчі", – повідомили агентству на підприємстві.

Що саме сталось на водогоні – не повідомляють. Відомо лише, що без води залишилися кілька районів.

Російські окупанти у Криму інцидент поки не прокоментували.

Зазначимо, що до анексії Криму Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Його побудували у 1961-1971 роках. Канал починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі. Довжина каналу 402,6 кілометра, максимальна пропускна здатність складає 300 кубометрів на секунду.