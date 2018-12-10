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      Аксьонов вказав, хто саме допоміг окупувати Крим – публікацію одразу ж видалили

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      Сергій Аксьонов
      Сергій Аксьонов / Фото з відкритих джерел

      8 грудня міський голова російського міста Пскова Іван Цецерський повідомив, що під час особистої зустрічі представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов подякував псковським десантникам за "умілі дії" під час анексії півострова у 2014-ому.

      Допис був опублікований у Facebook Цецерського, проте за кілька годин зник. Як і схожа публікація в Instagram. 

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      Пізніше повідомлення повернули, але вже без слів подяки. 

      Зробити скріншот першого варіанту допису встигла газета "МК у Пскові".

      Ще раз подякував псковським десантникам і спецназівцям за вмілі дії навесні 2014 року,
      – підписав псковський голова фото з Аксьоновим. 

      У свою чергу редакція "Московського комсомольцю" зазначила, що "голова Пскова Іван Цецерський ось так просто і несподівано поділився деталями спецоперації в Криму". 


      Скріншот першого варіанту допису Цецерського

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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