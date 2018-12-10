Аксьонов вказав, хто саме допоміг окупувати Крим – публікацію одразу ж видалили

8 грудня міський голова російського міста Пскова Іван Цецерський повідомив, що під час особистої зустрічі представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов подякував псковським десантникам за "умілі дії" під час анексії півострова у 2014-ому.

Допис був опублікований у Facebook Цецерського, проте за кілька годин зник. Як і схожа публікація в Instagram.

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Пізніше повідомлення повернули, але вже без слів подяки.

Зробити скріншот першого варіанту допису встигла газета "МК у Пскові".

Ще раз подякував псковським десантникам і спецназівцям за вмілі дії навесні 2014 року,

– підписав псковський голова фото з Аксьоновим.

У свою чергу редакція "Московського комсомольцю" зазначила, що "голова Пскова Іван Цецерський ось так просто і несподівано поділився деталями спецоперації в Криму".



Скріншот першого варіанту допису Цецерського