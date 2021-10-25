Актер "Квартала 95" Пикалов заявил, что об оффшорах студии узнал лишь после расследования

Александр Пикалов рассказал, что об оффшорах компании узнал лишь после выхода расследования журналистов. Заверил, что он "понятия не имеет", что стоило 40 миллионов долларов.

Пикалов заявил, что он "ничего не знал об оффшорах". Соответствующее заявление актер сделал во время интервью изданию.

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Пикалов заявил, что узнал об оффшорах компании из расследования журналистов

Актер предложил ведущему спросить, откуда он узнал об оффшорах компании "Квартал 95". Впоследствии на вопрос журналиста: "Из расследования журналистов?" он дал утвердительный ответ.

Смотри, мы – люди творческие. Все это время я занимался тем, что мне нравилось. Концертов у нас было достаточно, деньги были. Что мне было нужно знать – я знал,

– заявил Пикалов.

Он также пояснил, что никто ему об оффшорах до этого не рассказывал и что он в целом не очень знает, "что оно такое". Актер заверил, что он занимается своим любимым делом, ведь он артист и художественный руководитель.

Кроме того, он заявил, что "понятия не имеет", что именно стоило 40 миллионов долларов.

Коротко о расследовании "Оффшор 95"