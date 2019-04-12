01:20
13 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 апреля
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      Вєсті.UA
      21:16, 12 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Актер из "Сватов" снова выступил в оккупированном Крыму

      99 Читати новину українською
      Звезда "Сватов" Федор Добронравов снова выступил оккупированном Россией Крыму
      Звезда "Сватов" Федор Добронравов снова выступил оккупированном Россией Крыму / Фото из открытых источников

      Российский актер телесериала "Сваты" Федор Добронравов через 2 недели после отмены запрета на въезд в Украину отправился с гастролями в оккупированный Крым.

      8 апреля Добронравов сыграл в спектакле "Ловушка для мужа" в Керченском дворце культуры "Корабел". А 10 апреля артист принял участие в этом же спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе.

      Читайте также: Почему Добронравову запретили въезд в Украину – скандальные цитаты актера

      Информацию о выступлениях актера в оккупированном Крыму подтвердила автор программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

      Помните актера Добронравова из сериала "Сваты", который радуется аннексии Крыма, и регулярно гастролирует на полуострове, каждый раз незаконно пересекая украинскую границу (заезжает туда со стороны РФ)? Например, позавчера (10 апреля) выступал в Симферополе,
      – написала журналистка в Facebook.

      В конце марта Окружной админсуд Киева решил, что запрет СБУ на въезд в Украину Добронравову – противоправный и отменил этот запрет. А еще суд отменил запрет на трансляцию сериала "Сваты". Такие решение суд принял после исков "Телерадиокомпании студия 1+1" и ООО "Киноквартал".

      По словам Седлецкой, права Добронравова ездить в Украину отстаивал в суде адвокат Сергей Кальченко. В то же время он является официальным уполномоченным представителем кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

      Юрист, которого Зеленский уполномочил представлять свои интересы в ЦИК, параллельно сопровождал судебный процесс по возвращению Добронравову права ездить в Украину – человеку, который откровенно и публично поддерживает потерю Украиной своих территорий,
      – отметила автор программы "Схемы".

      Читайте также: Юрист Коломойского, соратник Зеленского обозвал журналистов и пригрозил им судом

       

      Что известно о скандале с Добронравовым и сериалом "Сваты"?

      22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину Добронравову. Запрет должен был действовать 3 года. В спецслцужбе свое решение объяснили тем, что российский актер неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма.

      На следующий день один из создателей сериала "Сваты" Зеленский выразил возмущение возможным запретом сериала и отметил, что такая инициатива точно не поможет экономике Украины.

      29 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В тот же день в Украине официально запретили показ сериала "Сваты".

      А 10 января 2019 года  "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов".

      blog_ava
      У Зеленского уже определились относительно даты и времени дебатов с Порошенко: видео
      12 апреля
      1332
      Теги: Кино Новости Украины Аннексия Крыма Владимир Зеленский Наталья Седлецкая Скандал со "Сватами"
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      12 апреля , 23:09 Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      438
      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      12 апреля , 20:30 Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      Світлана Попова 177
      Кто твой кандидат в президенты: тест
      12 апреля , 19:57 Кто твой кандидат в президенты: тест
      961
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      12 апреля , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 893
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      12 апреля , 19:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 20885
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Лукьяновское СИЗО украсили цветами и поздравлениями
       27 ноября 2011 , 15:21 5
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шевченко погостил в Милане, встретившись со старым другом
       3 августа 2018 , 16:20
      Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2021
       11 декабря 2018 , 12:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук