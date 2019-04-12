Актер из "Сватов" снова выступил в оккупированном Крыму

Российский актер телесериала "Сваты" Федор Добронравов через 2 недели после отмены запрета на въезд в Украину отправился с гастролями в оккупированный Крым.

8 апреля Добронравов сыграл в спектакле "Ловушка для мужа" в Керченском дворце культуры "Корабел". А 10 апреля артист принял участие в этом же спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе.

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Информацию о выступлениях актера в оккупированном Крыму подтвердила автор программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

Помните актера Добронравова из сериала "Сваты", который радуется аннексии Крыма, и регулярно гастролирует на полуострове, каждый раз незаконно пересекая украинскую границу (заезжает туда со стороны РФ)? Например, позавчера (10 апреля) выступал в Симферополе,

– написала журналистка в Facebook.

В конце марта Окружной админсуд Киева решил, что запрет СБУ на въезд в Украину Добронравову – противоправный и отменил этот запрет. А еще суд отменил запрет на трансляцию сериала "Сваты". Такие решение суд принял после исков "Телерадиокомпании студия 1+1" и ООО "Киноквартал".

По словам Седлецкой, права Добронравова ездить в Украину отстаивал в суде адвокат Сергей Кальченко. В то же время он является официальным уполномоченным представителем кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Юрист, которого Зеленский уполномочил представлять свои интересы в ЦИК, параллельно сопровождал судебный процесс по возвращению Добронравову права ездить в Украину – человеку, который откровенно и публично поддерживает потерю Украиной своих территорий,

– отметила автор программы "Схемы".

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Что известно о скандале с Добронравовым и сериалом "Сваты"?

22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину Добронравову. Запрет должен был действовать 3 года. В спецслцужбе свое решение объяснили тем, что российский актер неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма.

На следующий день один из создателей сериала "Сваты" Зеленский выразил возмущение возможным запретом сериала и отметил, что такая инициатива точно не поможет экономике Украины.

29 ноября Министерство культуры Украины внесло Добронравова в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В тот же день в Украине официально запретили показ сериала "Сваты".

А 10 января 2019 года "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов".