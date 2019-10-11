19:26
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Актеров скандального фильма "Ополченочка" внесли в список угроз нацбезопасности Украины

      204 Читати новину українською
      Актеры скандального фильма - в санкционном списке Минкульта
      Актеры скандального фильма - в санкционном списке Минкульта / Коллаж 24 канала

      Министерство культуры Украины 11 октября обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Теперь в нем еще четверо российских актеров из скандального пропагандистского фильма "Ополченочка", который прославлял пророссийских боевиков на Донбассе.

      Список лиц, которые несут угрозу украинской национальной безопасности, опубликован на сайте Министерства культуры.

      Читайте также: Минкульт больше не будет покупать животных для государственных цирков

      В обновленном перечне от 11 октября теперь есть:

      ► Российская актриса Наталья Колоскова;
      ► Российская актриса Мария Перн;
      ► Российский актер Юрий Миронцев;
      ► Российский актер Анатолий Фалинский.

      Все четверо, как значится в документе, в перечень попали с 9 октября 2019 года.

      Причины их попадания в список угроз министерство не указывает. Однако известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка" – фильме, который снимали на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

      Что известно о пропагандистском фильме "Ополченочка"?

      В марте 2019 года бывшая "заместитель командира полка ДНР" Светлана Дубина перешла на сторону украинской армии при содействии украинских спецслужб. История приобрела громкий резонанс не только за сам факт перехода, но и за то, что "народная героиня Новороссии" была прообразом главной героини первого пропагандистского фильма "Ополченочка", снятого на оккупированной части Луганщины.

      Авторы фильма впоследствии подтвердили, что взяли историю Светланы Дрюк за основу. Однако, мол, "ее героический путь совершенно не коснулся этой работы". Более того - пропагандисты убеждали, что Дрюк захватили украинские спецслужбы насильственным способом по личному приказу Порошенко.

      Дрік
      Светлана Дрюк / Фото "Радио Свобода"

      В общем фильм о трех мирных женщинах с Донбасса, которые в перипетиях военных событий 2014 года стали на сторону "народных республик". Поэтому переход Дрюк к Украине был мощным ударом по пропаганде РФ, ведь женщина фактически нивелировала значение этого "киношедевра".

      Несмотря на это закрытая премьера фильма состоялась 13 мая 2019 года в Донецке, а в открытый прокат (в России и на контролируемых ею территориях, конечно) фильм вышел в июне. Рейтинг фильма на международном портале IMDB – 2,5 из 10 возможных. И поскольку снимали его на Луганщине, то и значится фильм как "украинский".

      К слову, "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины" формирует Минкульт на основании обращений СНБО, СБУ или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в списке – 151 фамилия.

      blog_ava
      Рецепты приготовления чизкейка – классический, в мультиварке и без выпечки
      сегодня
      3157
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Кино Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сегодня , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 111
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      сегодня , 18:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      149
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сегодня , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 138
      Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      сегодня , 17:02 Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      Світлана Попова 299
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сегодня , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 432
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук