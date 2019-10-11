Актеров скандального фильма "Ополченочка" внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины 11 октября обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Теперь в нем еще четверо российских актеров из скандального пропагандистского фильма "Ополченочка", который прославлял пророссийских боевиков на Донбассе.

Список лиц, которые несут угрозу украинской национальной безопасности, опубликован на сайте Министерства культуры.

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В обновленном перечне от 11 октября теперь есть:

► Российская актриса Наталья Колоскова;

► Российская актриса Мария Перн;

► Российский актер Юрий Миронцев;

► Российский актер Анатолий Фалинский.

Все четверо, как значится в документе, в перечень попали с 9 октября 2019 года.

Причины их попадания в список угроз министерство не указывает. Однако известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка" – фильме, который снимали на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Что известно о пропагандистском фильме "Ополченочка"?

В марте 2019 года бывшая "заместитель командира полка ДНР" Светлана Дубина перешла на сторону украинской армии при содействии украинских спецслужб. История приобрела громкий резонанс не только за сам факт перехода, но и за то, что "народная героиня Новороссии" была прообразом главной героини первого пропагандистского фильма "Ополченочка", снятого на оккупированной части Луганщины.

Авторы фильма впоследствии подтвердили, что взяли историю Светланы Дрюк за основу. Однако, мол, "ее героический путь совершенно не коснулся этой работы". Более того - пропагандисты убеждали, что Дрюк захватили украинские спецслужбы насильственным способом по личному приказу Порошенко.



Светлана Дрюк / Фото "Радио Свобода"

В общем фильм о трех мирных женщинах с Донбасса, которые в перипетиях военных событий 2014 года стали на сторону "народных республик". Поэтому переход Дрюк к Украине был мощным ударом по пропаганде РФ, ведь женщина фактически нивелировала значение этого "киношедевра".

Несмотря на это закрытая премьера фильма состоялась 13 мая 2019 года в Донецке, а в открытый прокат (в России и на контролируемых ею территориях, конечно) фильм вышел в июне. Рейтинг фильма на международном портале IMDB – 2,5 из 10 возможных. И поскольку снимали его на Луганщине, то и значится фильм как "украинский".

К слову, "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины" формирует Минкульт на основании обращений СНБО, СБУ или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в списке – 151 фамилия.